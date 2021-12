Milan vs Naples : un candidat au ‘Scudetto’ est recherché

La saison des deux est parallèle, curieusement. Ils ont commencé comme un éclair, ils étaient co-leaders, on pensait qu’ils pouvaient se battre pour le titre. Mais l’amélioration de l’Inter et les problèmes des deux pour être réguliers leur ont fait prendre du recul au classement. Ils ne sont pas loin, mais celui qui perd aujourd’hui peut être laissé pour compte (un match nul est payé 3,4 à 1).

Les blessures de leurs joueurs de franchise sont également arrivées en parallèle. Ibrahimovic a été blessé et Milan a perdu sa défense. Heureusement, il l’a déjà récupéré et était à Udine le dernier jour avec un but salvateur qui leur a donné un point. (Ibrahimovic marque et est réservé 6,5 à 1 est payé) Quelque chose de similaire s’est produit à San Paolo. Osimhen a été blessé, qui était dans un moment spectaculaire, et cela a commencé à coûter cher à Naples pour marquer des buts.

Alternatives

En Italie, il y a un moment spécial. Plusieurs clubs tentent de prendre l’alternative de la Juve, qui traverse une crise pour laquelle il a renoncé à son trône après neuf titres d’affilée. L’Inter a profité de la vague positive l’an dernier et a pris son envol dans celle-ci, après avoir commencé moins bien (les deux équipes marquent en première mi-temps, elles payent 4 à 1).

Dans ce wagon de poursuivants intéressés se trouvent Milan et Naples. Chaque fois dans le passé, c’était mieux, surtout avec les titres remportés par Milan en Coupe d’Europe et par Naples avec Maradona. Cependant, leur reconstruction ces dernières années leur permet de figurer à nouveau parmi les meilleurs.

Ce qui se passera à San Siro déterminera lequel des deux peut être une alternative à l’Inter en cette année où le Calcio semble plus ouvert que jamais. Jeune Milan avec Ibra ou Napoli de Spalletti et leur compétitivité habituelle. Le sort en est jeté.

COMBIPARTIDO : match nul avec buts et marque Ibrahimovic est payé 7,98 à 1.