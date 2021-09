Milanese Loop, d’autres groupes indisponibles alors que la refonte de l’Apple Watch Series 7 se profile

Nous nous attendons à ce qu’Apple présente l’Apple Watch Series 7 lors de son événement la semaine prochaine, et comme prévu, plusieurs bracelets Apple Watch ne sont désormais plus disponibles en ligne ou dans les magasins Apple. Les couleurs saisonnières des bracelets de montre commencent à se vendre, mais les bracelets classiques comme la boucle milanaise, qui n’ont pas réellement changé, ne sont également plus disponibles.

L’Apple Watch Series 7 devrait se concentrer sur un tout nouveau design de boîtier à bords plats. Cela a suscité de nombreuses spéculations quant à savoir si les bracelets Apple Watch existants conviendraient ou non à la série 7. Les nouvelles montres seront disponibles dans de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm, toutes deux plus hautes que leurs prédécesseurs.

Il y a eu des rapports contradictoires quant à savoir si les bracelets s’adapteront ou non aux nouvelles montres. Apple a conservé la compatibilité avec les bandes 38 mm et 42 mm sur les modèles 40 mm et 44 mm. La conception à bords plats remet en question leur ajustement et, s’ils le font, leur apparence.

Plusieurs bracelets Apple Watch sont désormais répertoriés comme indisponibles sur la boutique en ligne d’Apple, et nous en constatons une pénurie dans les magasins de détail Apple. Cela se produit généralement au moment de l’actualisation d’une collection de groupes, mais cette fois-ci, c’est un peu différent.

Les groupes comme le Milanese Loop qui ne sont pas saisonniers ne sont pas disponibles à l’achat cette fois. Pour le moment, la boucle milanaise argentée de 40 mm est la seule version disponible à l’achat. Les deux bandes en graphite et en or ne sont pas disponibles, tout comme l’argent de 44 mm. D’autres groupes comme le Saddle Brown Leather Loop sont totalement indisponibles. Certaines tailles de maillons en craie et en cuir noir ne sont pas non plus disponibles. Seules quelques configurations saisonnières de la boucle moderne sont encore disponibles à l’achat. Les agrumes roses et le grenat sont totalement indisponibles, tandis que l’écarlate n’est disponible qu’en une seule taille.

Les bracelets Sport, Solo Loop, Sport Loop et Braided Solo Loop sont en rupture de stock dans de nombreux magasins de détail, mais peuvent être livrés en ligne. La plupart des boucles sportives internationales d’Apple sont épuisées, mais cela est attendu puisque les Jeux olympiques sont maintenant terminés.

Il n’est pas clair si la raison pour laquelle des bandes comme Milanese Loop ne sont pas disponibles est due au fait qu’Apple ne veut tout simplement plus expédier de bandes indiquant 40 mm ou 44 mm ou parce que la Milanese Loop nécessitera une refonte pour correspondre au boîtier à bords plats.

Les rendus de la série 7 suggèrent que les bandes existantes devraient en effet s’adapter aux nouveaux modèles. Mais il est certainement possible que certains groupes ne soient pas tout à fait corrects avec le nouveau design.

