Mile Sur Mera Tumhara 2.0 : Nouvelle version de la chanson nostalgique de l’unité

Les nouvelles versions des chansons unitaires visent à capturer l’âme de l’original et à renforcer les valeurs fondamentales d’une Inde laïque et diversifiée.

Pour ceux qui sont nés dans les années 80 ou au début des années 90, il y a pas mal de nostalgie associée aux chansons d’unité et de liberté. Certains des hommages lyriques les plus édifiants et les plus mémorables de la nation ont rendu les Indiens fiers. Un sentiment d’harmonie sociale et d’indépendance est retrouvé, en particulier lorsque Doordarshan diffuse des chansons et des courts métrages marquants qui ont permis aux Indiens de s’unir en tant que nation.

Au fil des ans, les versions nouvelles ou remaniées des chansons unitaires visent à capturer l’âme de la version originale et à renforcer les valeurs fondamentales d’une Inde laïque et diversifiée. Mais ceux-ci ont-ils vraiment le pouvoir de résonner et de toucher une corde sensible dans le public, ou de raviver des émotions ? Et malgré une sortie décente, y a-t-il plus de marge dans la version originale ?

Les originaux resteront toujours gravés dans nos cœurs comme des souvenirs dorés, mais le renouveau des chansons permet à la nouvelle génération de s’associer aux visages d’aujourd’hui. Ce mois-ci, une toute nouvelle version de la chanson Mile Sur Mera Tumhara a fait le tour du web. La chanson évoque un sentiment de nostalgie en raison de son hommage plus grand que nature à la diversité indienne et de son thème original de l’intégration nationale, mais dans un style différent cette fois.

La chanson emblématique de 1988 de Pandit Bhimsen Joshi, Mile Sur Mera Tumhara, a été recréée par les chemins de fer indiens dédiés à tous ses employés. La chanson commence par le Premier ministre Narendra Modi disant qu’un pays gagnerait en vitesse et progresserait à travers les chemins de fer, suivi de vidéos de diverses gares et des endroits pittoresques que la plupart des trains couvrent. Le clip de six minutes a été chanté dans 13 langues différentes et fait partie des initiatives entreprises par le ministère des Chemins de fer pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde – Azaadi Ka Amrit Mahotsav – et présenter les réalisations, les développements et l’intégration des chemins de fer indiens. sur une base pan-indienne.

La vidéo est entrecoupée de clips et de moments gagnants des sportifs des Jeux olympiques de Tokyo, dont PV Sindhu, Mirabai Chanu, Neeraj Chopra et Ravi Dahiya, ainsi que de l’équipe de hockey et du ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw chantant l’hymne national.

Un aperçu de la version 1988 est un hommage à la diversité indienne avec les piliers Bhimsen Joshi, M Balamuralikrishna, Lata Mangeskhar, Shabana Azmi, Sharmila Tagore et Amitabh Bachchan. La chanson signature a été créée par le célèbre réalisateur publicitaire Kailash Surendranath, qui a à son actif des publicités comme Liril and the Wah Taj! avec le joueur de tabla Ustad Zakir Hussain. Cela a été joué sur Doordarshan après le discours du Premier ministre Atal Bihari Vajpayee le jour de l’indépendance du Fort Rouge. C’est devenu l’hymne de l’intégration nationale. Cependant, la nouvelle version de ce mois-ci fait déjà sensation sur les réseaux sociaux avec plus de 35 000 vues des internautes.

Plus tôt, une version relancée appelée Phir Mile Sur Mera Tumhara a été publiée en tant que chanson spéciale pour le Jour de la République par Zoom TV. Un autre morceau émouvant créé en 2010 qui est venu 20 ans après la première chanson, réenregistré avec une distribution mise à jour pour la télédiffusion le 26 janvier 2010. Il a également été créé par le réalisateur Kailash Surendranath et le compositeur/arrangeur de musique Louis Banks, qui produit la version originale aussi. Il présentait des personnalités comme Shankar-Ehsaan-Loy, Anoushka Shankar, Amaan Ali Khan, Shaan, Kavita Krishnamurthy, Aishwarya Rai Bachchan, Rituparna Sengupta, Shilpa Shetty, Salman Khan, Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Mary Kom, Vijender Singh, Sushil Kumar et Pullela Gopichand, pour n’en citer que quelques-uns.

De nombreux spectacles inspirants et lyriques d’unité nationale et de fraternité ont régné à l’époque des années 80 et 90. Plus tôt en 1974, il s’agissait d’un court métrage d’animation Ek Chidiya Anek Chidiya qui explorait des thèmes tels que l’intégration nationale et l’harmonie sociale. Plus tard, un autre hommage charmant au film d’intégration nationale de 1985, « Torch of Freedom », également connu sous le nom de « Freedom Run », mettait en vedette les meilleurs sportifs indiens dans un relais parcourant le comté de long en large. Il mettait en vedette Sunil Gavaskar, PT Usha, Mansoor Ali Khan Pataudi, Kapil Dev, Prakash Padukone et Milkha Singh, entre autres.

En 1997, le musicien AR Rahman a créé Maa Tujhe Salaam, une vidéo qui a battu de nombreux records, suivi d’un film des années 1980 Baje Sargam, une autre campagne d’intégration nationale avec des musiciens de renom comme Shiv Kumar Sharma au santoor, Ram Narayan au sarangi, Zakir Hussain et son le père Allah Rakha au tabla, Hariprasad Chaurasia à la flûte, en plus des danseurs classiques et des origines multiculturelles.

