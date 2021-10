Miles Bridges continue de gagner des entiers chez Charlotte Hornets

James Borrego possède l’une des équipes les plus complètes et les plus intéressantes de toute la ligue, mais parmi toutes ces pièces, celle de Miles Ponts C’est l’un des plus utilisés et ce n’est pas pour moins. Le joueur de la semaine de la Conférence de l’Est récemment élu n’a pas joué un seul mauvais match jusqu’à présent cette saison. Hier, dans la défaite de Charlotte frelons contre les Celtics de Boston, un autre récital qui lui permet de conserver une moyenne de plus de 25 points.

Miles Bridges à travers 4 jeux : 25,0 PPG

8.5 RPG

2.3 APG

2.3 SPG

52,9% FG

35,7% 3PT

94,1% FT (- @swishcultures_) pic.twitter.com/MwOpIWK4nD – NBA Central (@TheNBACentral) 26 octobre 2021