Miles Taylor, « anonyme », a déclaré à Nicolle Wallace: les républicains « ont littéralement assassiné leur base »

Miles Taylor est l’un de ces « républicains » qui détestent Trump que les médias libéraux aiment dénoncer. Le genre sur lequel on peut compter pour tirer sur leurs supposés collègues du parti.

Taylor est le gars qui, en tant qu’« Anonyme », a écrit en 2018 un éditorial pour le New York Times se décrivant avec vanité comme faisant partie de la « résistance » anti-Trump à l’intérieur de la Maison Blanche. À l’époque, le Times a présenté Taylor comme un haut fonctionnaire de l’administration Trump. Mais lorsque le rideau s’est levé, il s’est avéré que Taylor n’était au moment de la rédaction de l’éditorial rien de plus qu’un simple chef de cabinet adjoint au DHS : un « larbin de bas niveau », comme l’a dit notre ancien collègue Rich Noyes. ce.

Cela a également été élevé en un contrat de livre – ka-ching. Il y a de l’or dans ces collines qui dénigrent Trump.

En septembre, nous avons surpris Taylor sur CNN, défendant le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley pour avoir promis à la Chine de leur donner un préavis si le président Trump ordonnait une attaque.

Hier, Nicolle Wallace a emmené Taylor dans son émission MSNBC pour attaquer les républicains en général et Ronny Jackson en particulier. Jackson est l’ancien médecin de la Maison Blanche pour Obama et Trump, qui est maintenant un membre républicain du Congrès du Texas.

Wallace était sur le sentier de la guerre parce que Jackson a suggéré que les démocrates utiliseraient la nouvelle variante d’Omicron comme une « variante d’élection de mi-mandat », un prétexte pour le vote par correspondance aux élections de 2022.

Taylor savait précisément pourquoi Wallace l’avait invité dans l’émission et avait consciencieusement fourni des attaques contre Jackson et les républicains en général. Après qualifiant Jackson de « deuxième membre du Congrès du Texas« , a poursuivi Taylor :

«Je ne ferais pas confiance à Ronny Jackson pour me mettre un pansement. . . Les républicains tuent littéralement leur base de soutien avec leur désinformation. »

Diverses questions se posent autour de la véracité de Taylor. Bien qu’il se présente comme un républicain, Taylor a admis avoir soutenu et fait un don à Barack Obama lors de sa campagne présidentielle de 2008.

Et rappelez-vous, Obama ne se présentait pas contre l’un de ces effrayants républicains d’extrême droite. Son adversaire était John McCain. Si vous avez abandonné McCain pour soutenir Obama – l’homme avec le record de vote le plus libéral au Sénat – il est juste de dire que vous n’êtes pas républicain. Question : si McCain n’était pas assez bon pour Taylor, s’est-il retourné et a-t-il voté pour Trump en 2016 ou a-t-il cherché et accepté un poste dans son administration sous de faux prétextes ?

Et puis il y a la question de Taylor ayant carrément menti sur son identité. Lorsque Anderson Cooper de CNN l’a interviewé en 2020, Taylor, qui à l’époque était un contributeur rémunéré de CNN, a nié être anonyme. Lorsque le mensonge a été révélé, CNN a déclaré que Taylor « resterait néanmoins un contributeur de CNN ».

Mais Taylor ne mentionne pas d’affiliation à CNN dans son profil Twitter, et dans son profil LinkedIn, il se décrit comme ayant été un contributeur de CNN en « 2020, moins d’un an ».

On dirait que CNN aurait discrètement largué le mensonger Taylor. Mais le rejet apparent de CNN est encore assez bon pour Nicolle Wallace et MSNBC. . . tant qu’il est prêt à cracher de manière fiable des attaques anti-républicaines colorées.

Le meilleur pari de Taylor serait peut-être de revenir dans l’anonymat.

Voici la transcription.

MSNBC

Date limite Maison Blanche

29/11/21

16 h 25 HE NICOLLE WALLACE : Intéressons-nous à notre conversation avec Miles Taylor, ancien chef de cabinet du DHS et désormais co-fondateur et directeur exécutif du mouvement Renew America. . . . Et je me demande où, je comprends l’insatiable désir de désinformation. D’où vient le désir de mettre en danger la vie de leur base ? MILES TAYLOR : Eh bien, cela vient de gens qui, très franchement, se soucient beaucoup plus de la politique que de la santé publique. . . Ma question est, qui dans le parti républicain vont-ils faire confiance aux soins de santé ? Ils n’écouteront certainement aucun des épidémiologistes de carrière, ces personnes non partisanes que nous avons vues à la télévision, comme vous venez de l’entendre dans votre dernier segment. Ils semblent écouter les Ronny Jacksons, le membre du Congrès à deux bits du Texas, dont je ne sais pas comment il a pu obtenir une licence médicale . . . Je veux dire, Je ne ferais pas confiance à Ronny Jackson pour me mettre un pansement. . . . Ces voix au sein du parti républicain constituent une menace pour la sécurité publique. Ils tuent littéralement leur base de soutien avec de la désinformation.