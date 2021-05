Miles Teller aurait été frappé au visage pendant ses vacances à Hawaï

En ce qui concerne les efforts professionnels de Miles Teller, la dernière fois qu’il est apparu dans le domaine cinématographique, c’était en 2017, lorsqu’il a joué à la fois dans Only the Brave et dans Merci pour votre service. Cependant, Teller s’est occupé en 2019 dans le monde de la télévision, avec le rôle de Martin Jones dans la mini-série d’Amazon Prime Video Too Old to Die Young. Il est maintenant de retour dans l’espace cinématographique avec Top Gun: Maverick et Escape from Spiderhead, bien que seul le premier soit une sortie en salles, tandis que le second sera présenté exclusivement sur Netflix. Pour Maverick, Teller joue le rôle de Bradley «Rooster» Bradshaw, fils de feu Nick «Goose» Bradshaw, décédé dans le Top Gun original.