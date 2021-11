Miles Teller dénonce les critiques après avoir joué dans le clip de Taylor Swift réalisé par Blake Lively

Miles Teller clarifie son statut de vaccination COVID-19 après avoir joué dans le nouveau clip de Taylor Swift pour « I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault) », réalisé par Blake Lively. L’acteur de Whiplash, qui joue le rôle de l’ex de Swift dans le clip, s’est adressé à Twitter après que les fans eurent publié un rapport du Daily Mail de septembre affirmant que son refus de se faire vacciner avait provoqué l’arrêt de l’un de ses autres projets.

« Hé les gars, je ne ressens généralement pas le besoin de répondre aux rumeurs ici, mais je suis vacciné et je le suis depuis un certain temps », a écrit Teller mardi sur Twitter. « La seule chose à laquelle je suis contre, c’est la haine. » Alors que certaines personnes ont répondu qu’il avait dû se faire vacciner après avoir été « appelé », d’autres ont fait valoir que le fait de se faire vacciner en général était une chose positive pour la santé publique.

Hé les gars, je ne ressens généralement pas le besoin d’aborder les rumeurs ici, mais je suis vacciné et je le suis depuis un certain temps. La seule chose à laquelle je suis contre, c’est la haine. – Miles Teller (@Miles_Teller) 16 novembre 2021

En septembre, The Daily Mail a annoncé que la production de la série limitée Paramount + The Offer, qui relate la réalisation de The Godfather, a été interrompue en raison de la signature par Teller de COVID-19. « Miles Teller n’est pas vacciné. Il ne passerait même pas le test », a rapporté la publication, citant des sources sur le plateau. « Maintenant, il a amené le virus sur le plateau et tout le plateau a dû s’arrêter. » Le représentant de l’acteur a déclaré à l’époque que ces faits étaient « incorrects », mais n’a pas précisé en quoi le rapport était inexact.

Le mois dernier, le statut vaccinal de Teller a également été évoqué dans un article du Hollywood Reporter discutant, en partie, de la fermeture de The Offer. « Cette personne positive a été publiquement identifiée comme une star de la série qui n’aurait pas été vaccinée », indique l’article, indiquant que l’arrêt a entraîné une perte de 6 millions de dollars pour la série limitée. Un représentant de Paramount+, en réponse, a répondu que le chiffre perdu était inférieur à 6 millions de dollars.

Twitter se méfiait également du statut de vaccination de Teller en raison de son amitié étroite avec le joueur de la NFL Aaron Rodgers et sa future épouse Shailene Woodley. Rodgers, qui a récemment été testé positif au COVID, a été interpellé pour avoir induit les gens en erreur sur son statut vaccinal, déclarant en août alors que la saison de football se préparait à démarrer qu’il était « immunisé ». Plus tôt ce mois-ci, Rodgers s’est excusé auprès de « tous ceux qui se sont sentis induits en erreur » par ses commentaires.