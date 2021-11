Miles Teller met les pendules à l’heure sur son statut de vaccination COVID

Miles Teller remet les pendules à l’heure.

L’acteur était sur Taylor Swift l’esprit des fans après son apparition dans son clip très attendu pour « I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) », qui est sorti le lundi 15 novembre.

La star de Top Gun: Maverick est apparue aux côtés du chanteur et de sa vraie femme, Keleigh sperry, dans le visuel désormais viral, qui présente Teller en tant que marié qui n’arrive tout simplement pas à secouer la mémoire de son ex, joué par Swift – même à son propre mariage. Pendant ce temps, il semble que certains fans n’aient pas pu réfuter les affirmations rapportées par The Daily Mail en septembre, citant une source proche de l’équipe de direction de The Offer, selon laquelle il n’était pas vacciné et avait contracté COVID-19. Le représentant de Teller a déclaré au site Web: « Vos faits sont incorrects », mais n’a pas développé davantage.

Maintenant, avec une attention renouvelée sur lui à la suite de la vidéo musicale, qui a amassé plus de huit millions de vues en moins de 24 heures, Teller s’est tourné vers Twitter pour purifier l’air. « Hé les gars, je ne ressens généralement pas le besoin de répondre aux rumeurs ici, mais je suis vacciné et je le suis depuis un certain temps », a-t-il tweeté lundi soir. « La seule chose à laquelle je suis contre, c’est la haine. »