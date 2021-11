Miles Teller répond aux fans de Taylor Swift en disant qu’il est vacciné

Miles Teller se sent un peu intimidé par Taylor Swift des fans qui l’ont appelé pour avoir tourné un clip avec TS et auraient risqué son bien-être en n’étant pas vax… mais Miles appelle BS.

Miles avait un rôle principal dans la vidéo de Taylor, « I Bet You Think About Me », avec Blake Lively derrière la caméra dans ses débuts de réalisatrice. Les fans de Swift étaient apoplectiques… l’un d’eux a dit : « Pourquoi tant de gens sont-ils heureux que Miles Teller soit dans le clip alors qu’il est un crétin égoïste qui n’est pas vacciné ? » Un autre s’est plaint : « Pourquoi Taylor utiliserait Miles Teller ? Ce mec n’est-il pas un grand anti-vaccin qui a provoqué la fermeture d’un plateau de tournage parce qu’il a refusé de se faire vacciner et a ensuite eu un putain de COVID ? »

Miles a décidé de les faire taire en disant: « Hé les gars, je ne ressens généralement pas le besoin de répondre aux rumeurs ici, mais je suis vacciné et je le suis depuis un certain temps. La seule chose à laquelle je suis contre, c’est la haine. »

Des rumeurs avaient fait surface en septembre, lorsque Teller tournait « The Offer », une série sur la réalisation de « The Godfather ». La production a été arrêtée après qu’une personne a été testée positive pour COVID, et plusieurs médias ont affirmé qu’il s’agissait de Miles, citant une source sur le plateau. Le studio a déclaré que les rapports étaient faux, mais n’a jamais abordé qui a attrapé le virus.

C’est intéressant … Miles a traîné avec Aaron Rodgers en mai lorsque Miles, sa femme Keleigh, Aaron et Shailene Woodley étaient tous en vacances à Hawaï. Comme vous le savez, Aaron est notoirement non vacciné.