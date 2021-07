Miles Zalewski rejoint l’équipe de boxe de Tony Tolj

Communiqué de presse

Miles “Grand Scorpion” Zalewski (9-1, 7 KO), né en Nouvelle-Zélande mais de nationalité australienne, rejoint l’équipe de Tony Tolj, Dragon de Feu.

Zalewski était un amateur exceptionnel, avec plus de cent combats et quatre-vingts victoires, quatre fois champion des Golden Gloves australiens et plusieurs autres décorations dans son pays natal. En tant que professionnel, il était le champion australien des poids légers mais a été inactif de 2015 à 2019 avant de revenir en éliminant TC Priestley, qui détenait le titre des super poids plume du pays.

Le combattant a déclaré, avec son ajout à l’équipe de Dragon Fire, que « J’ai beaucoup de chance d’avoir la meilleure équipe et les meilleurs conseillers, car je n’avais pas les bonnes personnes derrière moi dans mes premières années. Je me sens chanceux que Tony et son entreprise soient derrière moi pour atteindre nos objectifs. Je suis dans le meilleur moment de ma carrière, dans une étape de confiance totale en mes capacités de boxeur, de condition physique et de préparation mentale pour vaincre tous les grands noms locaux et internationaux. J’attends l’avenir avec impatience.

Tony Tolj, pour sa part, a fait remarquer que J’ai hâte de travailler avec Miles, je vois un grand potentiel. Nous avons une excellente connexion avec son entraîneur Ben Harrington et le directeur d’Oxmar Properties, Phil Murphy, et nous sommes impatients de réaliser de grandes choses dans cette partie de sa carrière, afin que le grand scorpion puisse piquer tous ses rivaux sur le ring.