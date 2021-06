Miley Cyrus à l’affiche de la nouvelle campagne de parfums de Gucci : Exclusivité – WWD

MILAN — Miley Cyrus est la dernière addition au gang Gucci.

Pour son 100e anniversaire, la maison de couture italienne a choisi le chanteur, auteur-compositeur et acteur multi-récompensé comme visage de son nouveau parfum, nommé Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

Bien que de nombreux détails sur la campagne soient encore secrets, Cyrus apparaîtrait dans une série d’images et une vidéo fantaisiste réalisée et photographiée par Petra Collins sous la direction créative d’Alessandro Michele.

Le designer a décrit Cyrus comme “un artiste avec un esprit à la fois rock’n’roll et éclectique”. Exprimant son admiration pour Cyrus, il a déclaré qu’il confiait qu’elle incarnerait parfaitement le parfum et l’histoire derrière cela.

Les images de la campagne mettant en vedette Cyrus seront publiées avant le lancement de Gucci Flora Gorgeous Gardenia, qui sera disponible à partir du 30 juillet sur le site Web de la marque et à partir du 1er août dans certains magasins, détaillants et parfumeries Gucci du monde entier.

En tant que visage d’un parfum Gucci, Cyrus rejoint un riche vivier de talents internationaux de premier plan, dont Harry Styles, qui est un ambassadeur de longue date de la marque dans toutes les catégories de produits et a également dirigé la campagne pour le parfum Gucci Mémoire d’une Odeur.

Lana del Rey et Jared Leto – visages de Gucci Guilty – ainsi que Florence Welch, qui a joué dans les publicités de Gucci Bloom, sont d’autres personnalités musicales de renom sollicitées pour un tel rôle. En particulier, dans les images, Welch a été rejoint par Anjelica Huston, l’actrice et mannequin Jodie Turner-Smith et la designer Susie Cave.

La nomination de Cyrus devrait être particulièrement stratégique pour attirer une démographie large et diversifiée vers le produit, étant donné la popularité internationale de l’artiste, son influence transversale dans toutes les disciplines allant de la musique et du cinéma à la mode ainsi qu’à la résonance médiatique. Ceci est soutenu par un engagement important sur les réseaux sociaux, car elle compte 134 millions d’abonnés sur Instagram seul, par exemple, soit presque le double du nombre de followers des personnalités susmentionnées combinées.

L’ajout de plus de 45 millions d’abonnés sur Facebook, 46,2 millions d’utilisateurs sur Twitter et 12,9 millions de fans sur TikTok constitue une véritable plate-forme pour Gucci pour amplifier davantage sa notoriété.

La maison de couture a déjà eu la chance de tester le potentiel d’une telle scène, puisque Cyrus a déjà partagé des images portant des tenues Gucci sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, plus tôt cette année, elle a publié une série de contenus de sa performance d’avant-spectacle du Super Bowl LV TikTok Tailgate à Tampa, pour laquelle elle portait un T-shirt court à paillettes Gucci personnalisé portant le numéro porte-bonheur 25 de Michele.

Mais c’était une activation plus récente qui laissait entendre qu’une collaboration plus large aurait pu être en cours. En avril, la chanteuse a partagé sur son compte un “court selfie film” en amont de la présentation de Gucci Aria. Dans la vidéo, Cyrus était ornée du logo double G de la tête aux pieds, alors qu’elle portait un costume vert et des lunettes de soleil recouvertes du motif tout en jouant dans un jardin, entourée de l’invitation au spectacle de Gucci, de vrais chiens et de faux champignons géants.

Coty Inc. a racheté fin 2016 la licence parfums et beauté Gucci à Procter & Gamble et a depuis lors travaillé à la reconstruction du portefeuille de parfums et à l’assainissement de ses canaux de distribution.

En 2019, Gucci a abandonné sa première gamme de rouges à lèvres, qui, au cours de son premier mois, s’est vendue à plus d’un million d’unités, comme indiqué. Le lancement était la première incursion de Michele dans le maquillage de la marque, mais au cours des deux dernières années, la catégorie s’est élargie pour inclure des produits pour les yeux et le visage, tels qu’une gamme de fond de teint, poudre bronzante, surligneur, crayons pour les yeux et mascara, entre autres.