Miley Cyrus a visité le condo de Pete Davidson à Staten Island après l’apparition nocturne de ‘Fallon’: rapport

Miley Cyrus et Pete Davidson traînent ensemble.

Les deux stars sont apparues ensemble dans le « Tonight Show Starring Jimmy Fallon » jeudi soir, où elles ont coupé avec l’acteur et comédien à propos de la romance époustouflante de Davidson avec Kim Kardashian tout en faisant la promotion d’un spécial du Nouvel An qu’ils co-organisent plus tard ce mois.

Cependant, ce n’est que lorsque les deux ont quitté le studio que les choses sont devenues intéressantes, selon une source détective qui a confié à Page Six que le chanteur de « Wrecking Ball », 29 ans, a été aperçu en train d’entrer dans le garage souterrain de l’homme de 28 ans. La copropriété de la star de « Saturday Night Live » à Staten Island.

« Ils ont quitté NBC vers 20h30 et sont arrivés chez Pete vers 21h40 », a déclaré l’initié au point de vente, notant que les deux SUV de la star étaient masqués lorsqu’ils entraient chacun dans le bâtiment.

PETE DAVIDSON ET MILEY CYRUS RÉVÉLENT QU’ILS ONT OBTENU DES TATOUAGES ASSORTIS APRÈS L’APPARITION DE ‘SNL’

Lors de leur visite à « Fallon », Cyrus a remixé « It Should Have Been Me » d’Yvonne Fair alors qu’elle suspendait la relation Davidson-Kardashian au-dessus de sa tête.

« Cela aurait dû être moi », a-t-elle chanté, ajoutant, « la semaine de la promotion de notre spécial. »

« Maintenant, tu te tiens là en train de dire ‘oui’ / Tenant la main de quelqu’un de nouveau / Cela aurait dû être moi », a plaisanté Cyrus à l’acteur de « Suicide Squad ». Ils ont également révélé qu’ils avaient déjà obtenu des tatouages ​​​​assortis après avoir filmé un sketch « SNL » ensemble.

KIM KARDASHIAN DÉPOSE UNE HEURE LÉGAL APRÈS KANYE WEST DEMANDE DE RÉCONCILIATION PENDANT LA PERFORMANCE : RAPPORT

En octobre, Davidson et Kardashian, 41 ans, ont été aperçus se tenant la main lors d’une visite à la ferme effrayante de Knott en Californie du Sud. La fondatrice de Skims est actuellement en instance de divorce avec son ex-mari Kanye West qu’elle a soutenu jeudi lors de sa performance au Memorial Coliseum de Los Angeles aux côtés de Drake.

L’acteur Pete Davidson et la chanteuse Miley Cyrus ont révélé qu’ils avaient des tatouages ​​​​correspondants après avoir tourné ensemble un sketch « SNL ». (Mike Coppola/NBC)

KANYE WEST DIT QUE KIM KARDASHIAN EST » ENCORE MA FEMME » AU MILIEU DES RUMEURS DE RENCONTRE AVEC PETE DAVIDSON

West a publiquement supplié Kardashian de « revenir vers moi, plus précisément Kimberly » lors du concert-bénéfice de Free Larry Hoover.

Pete Davidson et Miley Cyrus devraient co-animer une émission spéciale du Nouvel An pour NBC. (.)

Kardashian aurait déposé des documents judiciaires vendredi pour se déclarer légalement célibataire – et si elle était approuvée par un juge, elle retirerait également West de son nom de famille.

Kardashian est le dernier grand nom de l’histoire du comique de femmes de premier plan avec lesquelles il a été lié, notamment Ariana Granda, Kate Bechinsale, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Cazzie David et Carly Aquilino.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les représentants de Davidson et Cyrus n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.