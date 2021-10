Miley Cyrus applaudit après avoir affirmé que sa voix sonnait « comme un homme »

Miley Cyrus a trouvé sa vraie voix – et veut que le monde le sache.

Mercredi 20 octobre, le magazine Interview a publié sa couverture : une interview Metallica le batteur Lars Ulrich dirigé avec le musicien de 28 ans. Cyrus, qui a repris le single à succès du groupe de métal en 1992 « Nothing Else Matters », a parlé à la collègue musicienne des critiques qu’elle a reçues pour sa voix chantée, qui a changé au cours de la dernière année.

« Toute ma vie, que ce soit dans la formation vocale ou simplement en continuant à perfectionner mon métier, ça a toujours été à propos de » Pourquoi tu parles comme un homme ? Où est ton f – king falsetto, salope ? Pourquoi ne peux-tu pas chanter l’octave haute de ‘Fête aux USA’ plus? ‘ », a-t-elle déclaré. « Dans cette chanson, je chante dans ce registre grave et je vis dans ce son authentique et authentique. »

Elle a poursuivi: « Ma voix est la façon dont je me représente. C’est la façon dont je m’exprime. J’ai travaillé avec tellement de gens qui me disent: » Nous allons devoir faire appel à un chanteur pour jouer ces parties hautes. » Vous savez, ‘falsetto’ est ce terme latin pour quand un garçon passe par la puberté, mais ils veulent quand même qu’il chante dans la chorale. Ça veut dire ‘faux’… Je n’ai pas de fausse voix. »