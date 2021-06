Miley Cyrus avec un look comme la princesse Diana

. Miley Cyrus a-t-elle quelque chose à voir avec la princesse Diana ?

Miley Cyrus a un nouveau look et les fans l’ont immédiatement comparé à la célèbre coiffure de la princesse Diana.

Le 8 juin, la chanteuse de « Plastic Hearts » a posté une photo de sa coupe de cheveux « do » mise à jour sur sa story Instagram, posant en lingerie rouge.

Selon les mots de Cosmopolitan UK, “… bien que Miley n’ait pas spécifiquement cité Lady Di comme son inspiration, nous constatons une forte ressemblance.”

Le nouveau style de la chanteuse présente des mèches ondulées dans un style bouclé.

Miley Cyrus en tête d’affiche de Lollapalooza 2021

L’une des questions que beaucoup se posent est que fait Cyrus ces jours-ci ?

En mai, Billboard a annoncé que le joueur de 28 ans serait en tête d’affiche de Lollapalooza, avec Food Fighters, Post Malone et d’autres.

Cette année marque le 30e anniversaire du programme et il débutera du 29 juillet au 1er août à Grant Park à Chicago.

D’autres artistes, de Megan Thee Stallion et DaBaby à Marshmello et Journey, se produiront également, ainsi que 165 groupes.

Dans un communiqué de presse, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré : « Armés d’un vaccin sûr, efficace et largement disponible, nous pouvons ramener l’un des festivals de musique d’été les plus emblématiques de notre ville. Je tiens à remercier l’équipe de Lollapalooza d’avoir travaillé en étroite collaboration avec la ville pour créer une stratégie de réouverture qui donne la priorité à la sécurité et j’ai hâte que les festivaliers reviennent à Grant Park cet été. »

Miley Cyrus a été occupée pendant la quarantaine

Cyrus a été occupée au cours de la dernière année, de la création d’une série télévisée intitulée “Bright Minded” à la sortie de son album “Plastic Hearts”, en novembre dernier.

Dans une récente interview avec Vogue, Cyrus a parlé de la célébrité et de ses choix de mode.

Interrogée par le magasin sur l’évolution de sa mode et de son style au fil des ans, la chanteuse a déclaré :

« Pour moi, la mode, c’est comme vous retourner. C’est comme utiliser son cœur, ses tripes, ses valeurs, son identité, sa douleur, sa joie. Il y a quelque chose d’enfantin [en ello]. Tu es si courageux quand tu t’habilles comme un enfant. Vous ne pensez pas à ce que quelqu’un pensera de vous ou à ce qu’il jugera. C’est juste une question d’expression et de comment vous vous sentez ce jour-là. Il y a une intrépidité. Alors quand je m’habille, j’essaie de penser comme mon enfant intérieur et d’être authentique et authentique dans tout ce que je porte.”

La jeune femme a ajouté qu’elle espère travailler bientôt avec Billie Eilish, déclarant : “Je l’aime, son message. J’adorerais travailler avec elle.”

Cyrus a ajouté que sa dynamique familiale est enracinée dans un amour inconditionnel et que même si elle et ses frères et sœurs sont similaires à certains égards, ils sont différents à d’autres.

Le frère cadet de Cyrus, Braison Cyrus, et sa femme, Stella McBride, ont donné naissance à leur premier bébé le 11 juin. Braison a partagé la nouvelle sur Instagram et a écrit :

« Bear Chance Cyrus est né le 8 juin 2021 à 22 h 05. Il pèse 9 livres et 22 pouces de pure joie… Je suis tellement béni que lui et sa mère soient en bonne santé et qu’ils ne pourraient pas être plus impressionnés par sa force. et courage. Je suis plus que reconnaissant envers le personnel de l’hôpital, nos amis et notre famille qui nous encouragent et nous soutiennent. Dieu est très bon. Alléluia », a déclaré le frère de Miley.

Cyrus a cinq frères et sœurs : Noah, Trace, Christopher, Braison et Brandi Cyrus.

