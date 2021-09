Miley Cyrus avoue qu’elle en est venue à penser qu’elle mourrait si elle n’avait pas de partenaire

Comme si cela ne suffisait pas, un an avant que la flamme de l’amour ne s’éteigne, la ferme où ils vivaient Miley et Liam a été l’une des plus touchées par les incendies dévastateurs qui ont ravagé une grande partie du comté de Los Angeles, en Californie, qui ont plongé la chanteuse et actrice dans une profonde dépression liée à un inévitable sentiment d’impuissance, ayant perdu non seulement sa maison, mais un nombre infini de objets de valeur.

Maintenant, au milieu d’un concert qu’il a donné au Napa’s Bottlerock festival, Miley Cyrus Il n’a pas hésité à se confier au public sur cette chaîne d’événements malheureux.

“Cette chanson me rappelle tous les changements que j’ai vécus dans ma vie, toutes ces choses que j’avais perdues mais que d’une certaine manière j’ai fini par récupérer, sans savoir avec certitude si je les voulais ou si j’en avais besoin.

“Bien que parfois j’ai l’impression que nous devons recommencer à zéro, comme lorsque ma maison a brûlé et que nous avons dû la reconstruire à partir de zéro; trois ans se sont écoulés depuis et j’ai l’impression de retrouver la stabilité. Je veux vous dire qu’il faut être patient. , s’efforcer et résister, car rien de valeur ne se construit du jour au lendemain », a-t-il expliqué au public réuni là-bas après avoir interprété la chanson Peut-être composée par le défunt Janis Joplin.