Miley Cyrus devient presque seins nus en 2022 après un dysfonctionnement de sa garde-robe

L’émission a été télévisée par le réseau CNB et le public présent a apprécié au maximum la participation de Miley et Pete Davidson. Ils ont tous deux remercié le public et les téléspectateurs d’avoir été à l’écoute et d’avoir accueilli 2022 ensemble et avec beaucoup de musique.

Miley Cyrus et Pete Davidson ont répété pendant plus d’une semaine pour le spécial du Nouvel An. (Instagram / Miley Cyrus)

Cyrus et Davidson ont démontré leur grande alchimie à l’écran et en direct. Tout au long de l’émission, ils ont fait des blagues et dansé sur la musique de Saweetie, Anitta, Brandi Carlile, avec qui Miley a interprété la chanson ‘L’histoire’; et aussi le spectacle a présenté la musique de Jack Harlow.

Peut-être par précaution ou dans le cadre du show, Miley Cyrus a terminé la soirée avec un look en noir qui a remplacé son haut déchiré, sa petite jupe argentée et cette veste rouge qui l’a définitivement épargnée de ne pas donner un autre type de show.