Miley Cyrus est classée n°1 sur Billboard 2021

Miley Cyrus en tête du Billboard Elle est numéro 1 du rock !

Le célèbre chanteur L’Américaine Miley Cyrus a la position la plus élevée d’une artiste féminine sur la liste des Panneau d’affichage qui réunit les groupes et chanteurs de rock les plus titrés de l’année, un exploit extrêmement impressionnant et admirable.

C’est vrai, la belle et à succès chanteuse Miley Cyrus a été reconnue par Billboard comme la chanteuse rock numéro 1.

La vérité est que Miley Cyrus a connu une année 2021 pleine de succès, et c’est sans aucun doute que l’actrice a également profité de cette année pour revenir aux classiques de la Roche, et réaffirmez votre goût pour ce genre musical.

C’est pourquoi le talent et la passion de Miley pour les classiques ont été reconnus par l’une des pages les plus importantes, à savoir Billboard.

Cela peut vous intéresser : Miley Cyrus partage des charmes en mini jupe de la scène

Miley, qui a d’ailleurs envoyé un message aux Grammys après ne pas avoir reçu de nominations pour 2022, a partagé la nouvelle, témoignant de son bonheur face à cette reconnaissance.

L’ancienne fille de Disney, qui compte plus de 153 millions de followers sur son compte Instagram officiel, a déclaré que Billboard l’avait nommée artiste rock féminine numéro un de 2021.

De cette façon, il a remercié ses fans d’avoir écouté et accepté sa musique, et ces nouvelles versions de classiques tels que « Nothing Else Matter », un hommage qu’il a rendu à Metallica.

De plus, tout en recevant les nouvelles du panneau d’affichage, le célèbre s’est vanté sur les réseaux sociaux que le magazine Forbes l’avait également catalogué dans le cadre de son « Hall of Fame » comme l’un des 30 moins de 30 ans, c’est-à-dire les 30 moins de 30 ans.

Sans aucun doute, Cyrus est une véritable diva du rock, et au cours de la dernière année, elle a décidé de concentrer sa carrière vers ce genre, bien qu’elle vienne des rythmes pop, maintenant la chanteuse veut qu’on se souvienne de sa contribution au rock.

A tel point qu’il a récemment rencontré l’un des groupes de ce genre musical qui cartonne le plus dans le monde, Maneskin, avec qui il a attisé la rumeur d’une collaboration.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Miley Cyrus a sorti son album « Plastic Hearts » en 2020 où, en plus d’inclure son duo avec Dua Lipa, elle a présenté un son plus rock et a collaboré avec des figures emblématiques du genre telles que Joan Jett et Billy Idole.

De plus, en 2021, il a sorti sa reprise du classique « Nothing Else Matters » de Metallica avec Elton John, une chanson sans aucun doute épique.