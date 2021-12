Miley Cyrus et Pete Davidson passent du temps au domicile de la star de « SNL » après l’apparition de « Fallon »

Miley Cyrus et Pete Davidson construisent leur lien avant leur prochain spécial du Nouvel An. Ce duo chaotique organise la fête du Nouvel An de Miley, qui sera diffusée en direct sur NBC le vendredi 31 décembre. Après leur apparition jeudi soir dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Page Six rapporte que Cyrus a été vu en train d’aller au condo de Davidson à Staten Island. après le tournage. « Ils ont quitté NBC vers 20h30 et sont arrivés chez Pete vers 21h40 », a déclaré la source.

Cyrus n’a pas pu s’empêcher de se moquer un peu de la relation de Davidson avec Kim Kardashian. L’artiste de « Midnight Sky » a fait une sérénade à la star de Saturday Night Live lors de leur apparition à Fallon alors que les deux faisaient la promotion de leur spécial – en plaisantant qu’il aurait dû être avec elle plutôt que la star de L’Incroyable Famille Kardashian.

En reprenant « It Should Have Been Me » d’Yvonne Fair, Cyrus a dédié la chanson à une femme regardant son amour épouser une autre personne à Davidson, la comparant à ses propres sentiments en le voyant sortir avec Kardashian. « Pete Davidson, cette chanson est pour toi », a-t-elle commencé. « Quand j’ai vu ces photos, c’est ce que j’ai joué. »

Interprétant la chanson, Cyrus a modifié certaines des paroles pour faire référence à son co-animateur, en disant à un moment donné : « Tu sais, Pete… Comment as-tu pu me faire ça pendant la semaine de promotion de notre spécial ? » Cyrus a même mis ses jambes sur les genoux de la star de King of Staten Island, attrapant son chapeau pour sa propre tête à un moment donné. « Cela aurait dû être moi dans cette Lamborghini quittant ce joli restaurant », a-t-elle déclaré en référence aux clichés de paparazzi de Davidson et Kardashian le mois dernier. « Je vais regarder un film sur le putain de Staten Island. »

Davidson était un bon sport tout au long, riant et applaudissant tout au long de la performance. Les deux collaborent en tant que co-animateurs de Miley’s New Year’s Eve Party, qui sera diffusé en direct sur NBC le vendredi 31 décembre et comprend « une programmation étoilée d’invités spéciaux et de performances musicales pour une soirée à ne pas manquer », comme par le réseau.

Cyrus a déclaré à Fallon lors de la comparution conjointe qu’elle voulait honorer 2021 et les « micro moments de bonheur que nous pouvons tous trouver », et a décidé d’organiser l’événement à Miami parce qu’elle n’aime pas avoir froid. Elle a plaisanté à propos de Davidson: « Il sera drôle et je serai nue et ensemble, nous avons un spectacle. »