Comme Miley le taquine, « Tout peut arriver puisque c’est en direct » pour le réveillon du Nouvel An.

Eh bien, nous savons avec certitude que des invités spéciaux Brandi Carlile, Billie Joe Armstrong, Chérie, Anita, Jack Harlow, 24kOr et minou ca $ h sont prévus pour effectuer.

Jen Neal, vice-présidente exécutive, événements en direct, offres spéciales et E! News, NBCUniversal, a déclaré précédemment : « Dans ce qui sera certainement une soirée passionnante et amusante, nous sommes impatients de nous associer à [executive producer] Lorne michaels et sonner en 2022 avec une nuit de divertissement incroyable, dirigée par Miley et Pete. »