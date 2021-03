Ce ne serait pas la première fois que Miley Cyrus fait allusion à son anxiété. En fait, le talk-show Instagram de Cyrus sur la quarantaine en direct, appelé Esprit brillant, a commencé par interviewer son propre thérapeute et parler de son anxiété paralysante et de son besoin de routine. Le chanteur de «Prisoner» a depuis interviewé des personnalités comme la sénatrice Elizabeth Warren, Selena Gomez, Elton John et Reese Witherspoon, pour n’en nommer que quelques-unes.