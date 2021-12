Miley Cyrus fait une apparition surprise dans « SNL » pendant l’épisode de Billie Eilish

Miley Cyrus doit être sur le numéro abrégé du producteur de Saturday Night Live Lorne Michaels car elle a fait une autre apparition dans l’émission ce week-end, prenant brièvement le tonnerre de l’hôte et invité musical Billie Eilish. Cyrus a joué dans le sketch « Christmas Cards », dans lequel un couple joué par Alex Moffat et Melissa Villasenor a retrouvé leurs amis à travers les cartes de Noël qu’ils ont reçues. Il s’agissait de la deuxième apparition de Cyrus dans la série cette année, après son passage en tant qu’interprète musicale pour l’épisode d’Elon Musk en mai.

Au début du sketch, Moffat est rentré à la maison et a trouvé Villasenor fière de la façon dont elle avait arrangé leurs cartes de Noël sur leur réfrigérateur. Ils connaissent beaucoup de gens, dont beaucoup sont très bizarres. Une carte présentait l’amie de Villasenor, Ruth (Punkie Johnson), dont la carte comprenait une photo d’elle avec Cyrus.

« Quelle meilleure façon de vous rappeler que j’ai rencontré une célébrité dans un restaurant il y a 11 mois qu’avec ma carte de Noël ? » a demandé Ruth. Cyrus n’avait pas l’air très à l’aise, notant que Ruth ne la connaissait que sous le nom de « Hannah Montana » et a dit qu’elle était raciste si elle ne posait pas pour une photo avec elle. « Alors je suppose, ‘Joyeux Noël de Miley et… » Cyrus s’interrompit ensuite. « Tu ne connais pas mon nom ? Tu es raciste ! » dit Ruh.

Cyrus n’est apparu dans aucun autre sketch, mais elle est restée pendant tout le spectacle. Elle était là quand Eilish lui a dit bonsoir, aux côtés de son frère, Finneas. Elle a même posté une photo du tournage sur Instagram. « Lorne Michaels ramène Les Trois Amigos. Avec », a plaisanté Cyrus.

Finneas a également rejoint Eilish pour ses deux performances musicales. Il a également joué plusieurs rôles dans le sketch « Hotel Ad ». Au cours du sketch « TikTok » préenregistré, Finneas est brièvement intervenu en tant qu’influenceur.

Lorsque Cyrus s’est arrêtée à The Tonight Show avec Jimmy Fallon jeudi, elle a révélé un lien étroit secret avec l’acteur de SNL Pete Davidson. Les deux ont obtenu des tatouages ​​​​assortis pour honorer « The Baby Step », une vidéo musicale dans laquelle ils ont tous deux joué des bébés rappeurs. Larry David était l’hôte cette semaine-là et il a interrompu le clip, intrigué par ce que tout le monde faisait.

« À la fin, notre excuse pour tout cela, vous savez, Larry David a dit : « Qu’est-ce qui se passe ? » Et nous avons dit : « Nous, les bébés ». Et pour une raison quelconque, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : ‘C’est un super tatouage' », se souvient Cyrus. Davidson a ensuite envoyé un texto à son tatoueur, qui s’est précipité au Rockefeller Plaza pour leur donner leurs tatouages ​​​​assortis. Davidson a depuis retiré le sien, mais Cyrus l’a toujours sur son poignet.

La saison 47 de SNL n’a plus qu’un épisode avant la fin de l’année. Paul Rudd animera l’épisode du 18 décembre, avec Charli XCX en tant qu’invité musical. SNL est diffusé à 23 h 30 HE sur NBC.