Miley Cyrus ignore le dysfonctionnement de la garde-robe alors que les fans se précipitent pour la défendre

Le dysfonctionnement de la garde-robe de Miley Cyrus ne l’a pas empêchée de monter un spectacle sur le moment, et il semble qu’elle ne soit toujours pas gênée après coup. Le haut de la pop star de 29 ans est tombé lors de son émission spéciale du Nouvel An sur NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, et elle a rapidement rebondi en se couvrant et en se changeant dans les coulisses. (Bien que son deuxième choix de tenue ait entraîné un autre dysfonctionnement.) Toute l’épreuve a déclenché de nombreuses conversations sur les sites Web des médias de divertissement et sur les réseaux sociaux, et Cyrus a reconnu toutes les discussions samedi après-midi.

Une grande partie de la couverture médiatique a utilisé l’expression « a subi un dysfonctionnement de la garde-robe », une expression que Nicole Phillip de The Hustle n’a pas appréciée, étant donné que Cyrus a géré la situation avec professionnalisme. Quelques instants après le moment viral, Phillip a tweeté: « Elle n’a pas » souffert « . La fille n’a pas raté un battement ou [slip] à – et TOUJOURS livré. » Cyrus a adoré la façon dont Philip a abordé la situation. La chanteuse « We Can’t Stop » et « The Climb » a répondu, notant qu’elle « aimait chaque seconde » de l’événement, y compris la dérapage mouvementé.

Absolument pas! Toute la nuit était pure JOIE ! J’ai adoré chaque seconde ! https://t.co/FVKiCaGECD – Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 1er janvier 2022

Cyrus a également reconnu le problème de la garde-robe pendant le spectacle lui-même. Alors qu’elle continuait sa performance de « Party in the USA » (tout en portant un blazer qu’elle enfilait après que son haut se soit effondré), elle a ajouté dans la ligne « Tout le monde me regarde définitivement maintenant », et a également déclaré: « Je suis toujours dans le plus de vêtements que j’aie jamais portés sur scène. » Elle a également apparemment fait référence au moment à la fin de l’émission où elle a révisé l’ensemble du thème de l’émission (qui avait également été en proie à des annulations d’artistes et d’autres changements de dernière minute).

« L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups de poing et à tirer le meilleur parti des pires circonstances », a déclaré Cyrus, tel que transcrit par PEOPLE. « Et cette résilience ne devrait pas s’arrêter ici. Apportons cela avec nous dans la nouvelle année. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu, et plutôt que de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tout le monde ici à Miami et à tous ceux qui regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. Merci d’avoir rendu ce soir possible. Vous étiez vraiment tout ce dont j’avais besoin pour organiser la fête ultime. «

Welp, 2022 commence avec Miley Cyrus qui perd son haut en chantant en direct à la télévision nationale. #HAPPYNEWYEAR2022 #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/yHg9OvLejK – Brad P (@TheBradParker) 1er janvier 2022

La fête du Nouvel An de Miley, que Pete Davidson a co-organisée, est maintenant diffusée sur Peacock. Il existe également une sélection de clips de l’événement sur YouTube, mais NBC n’a notamment pas partagé les performances qui présentaient des dysfonctionnements de la garde-robe.