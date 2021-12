Miley Cyrus lance un look énervé dans une interview à ne pas manquer avec Pete Davidson

Nous ne pouvons pas arrêter et nous n’arrêterons pas de parler de Miley Cyrus‘nouveau’ faire.

La chanteuse a montré ses cheveux blonds avec des mèches sombres lors de l’épisode du 9 décembre de The Tonight Show. Cyrus se prépare pour sa propre fête aux États-Unis et s’est arrêtée pour promouvoir son prochain spécial du Nouvel An pour NBC avec son co-animateur pete davidson.

L’artiste et l’acteur de Saturday Night Live ont joué quelques tours de « True Confessions » avec Jimmy Fallon, dans lequel chaque star racontait des histoires à tour de rôle et leurs collègues célébrités les interrogeaient pour voir si elles étaient réelles ou mensongères. Ils se sont également assis pour une interview avec Fallon dans laquelle ils ont partagé certains de leurs souvenirs préférés de leur amitié, notamment aller ensemble dans un bar gay et se faire tatouer les mêmes.

Plus tard, Cyrus a interprété une reprise de Foire d’Yvonne‘s « Ça aurait dû être moi », et n’a pas pu résister à faire une subtile référence à la rumeur de la romance de Davidson avec Kim Kardashian.