Miley Cyrus mord avec flirt le doigt de Yungblud lors d’une soirée apparente boozy ⋆ .

Le hitmaker de « Wrecking Ball » aurait bu tout en côtoyant le rocker britannique au bar du Sunset Strip, trois mois après avoir déclaré qu’elle était sobre depuis cinq semaines.

Miley Cyrus ne peut tout simplement pas être apprivoisé. L’actrice / chanteuse a semblé avoir une soirée folle le jeudi 25 mars dans un bar du Sunset Strip, au cours de laquelle elle a également été aperçue en train de flirter avec le rockeur anglais. Yungblud.

La star de 28 ans semblait être en mode fête au Rainbow Room de Los Angeles ce soir-là. S’amusant avec un groupe d’amis proches dans un coin privé, elle a été vue en train de renverser des coups, en sirotant des bières et en flirtant avec le musicien aux cheveux roux.

Sur certaines photos obtenues par Daily Mail, Miley, qui portait un haut court gris avec une tête de lit blonde en désordre et un fard à paupières enfumé, a été vue en train de prendre plusieurs photos de bière Corona tout en discutant avec ses amis. À un moment donné, Yungblud a été vue en train de se caresser les cheveux doucement.

Dans une autre photo, l’ancien petit ami de Halsey s’assit à côté de Miley alors qu’il posait ses jambes sur ses genoux. Ils rigolaient et se touchaient avant de sembler voler un baiser. Une autre photo montrait Yungblud donnant son doigt à Miley, qui l’a mordu avec flirt.

«Elle était très heureuse et dans son élément. Elle chantait des chansons à table et pleines de vie, »une source décrit la soirée coquette de Miley avec Yungblud. «Il y avait une ambiance entre eux et ils ne se sont pas quittés des yeux», ajoute le témoin à E! Nouvelles. « Il semblait vraiment que quelque chose se passait entre eux. »

Une autre source raconte à Page Six que Miley a donné aux clients une sorte de mini-concert quand elle s’est soudainement mise à chanter. «Miley a commencé au hasard à chanter quelque chose à table et tout le monde du restaurant s’est retourné et s’est dit: ‘OMG, c’est Miley Cyrus’», a déclaré le témoin oculaire.

«C’est comme s’ils parlaient d’une chanson, alors elle a juste ceinturé une ligne», dit la source, ajoutant que le chant a duré «comme deux secondes». Acteur oscarisé Rami Malek aurait été repéré dans le groupe et arborait une «jolie petite moustache».

La soirée alcoolisée de Miley avec Yungblud survient trois mois après avoir révélé dans un article de couverture de Rolling Stone de janvier qu’elle avait rompu sa sobriété pendant la pandémie, mais a déclaré qu’elle était de retour dans le wagon. «Probablement à mi-chemin de 26 ans, je suis devenue sobre», a-t-elle déclaré au magazine. «Puis à 27 ans, [November 2019] J’étais assez sobre. Puis, comme beaucoup de gens pendant la pandémie, je suis tombé. C’était vraiment une lutte. Santé mentale et anxiété et tout ça. Je me suis perdu là-bas, et maintenant je suis de retour sur cinq semaines.