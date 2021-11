Miley Cyrus partage une photo de Bong à l’occasion du 11e anniversaire du scandale infâme

Miley Cyrus revient avec tendresse sur l’un des plus gros scandales de sa carrière. La chanteuse de « Malibu », 29 ans, a marqué le 11e anniversaire d’une fuite en ligne d’une vidéo d’elle prenant un coup dans un bang avec une suggestion hilarante. L’ancienne star de Hannah Montana, qui venait d’avoir 18 ans cinq jours avant le scandale de 2010, a partagé une photo de la vidéo qui a fait exploser son image Disney nette sur Instagram lundi avec un emoji de bouffée de fumée, écrivant simplement, « Il y a 11 ans . Pouvons-nous demander une fête nationale ? »

Les fans de Cyrus dans les commentaires ont qualifié la fuite vidéo de « la déchirure de bang entendue dans le monde entier » et « un moment de l’histoire ». Une personne a écrit : « Cette photo a cassé Internet, reine », tandis qu’une autre a ajouté : « J’ai écrit mon article en anglais de première année à l’université sur ce moment, c’est à quel point c’était emblématique. » Fumer de la salvia légale serait l’une des actions les moins controversées de Cyrus au cours de la prochaine décennie, mais à l’époque, la vidéo avait envoyé des ondes de choc dans l’industrie du divertissement, amenant papa Billy Ray Cyrus à même présenter des excuses publiques à l’époque.

Cyrus a cependant embrassé le moment ces dernières années, partageant la vidéo complète l’année dernière pour le dixième anniversaire de la fuite. « Joyeux anniversaire de 10 ans à la vidéo révolutionnaire d’un adolescent fumant un bang et disant des bêtises à leurs amis. (Pas sûr que le réalisateur de ce beau film doive être considéré comme un » ami « mais….) », elle tweeté.

Cyrus a embrassé la sobriété ces derniers temps, révélant en juin 2020 qu’elle était sobre depuis six mois. « C’est vraiment difficile parce que surtout étant jeune, il y a ce stigmate de » tu n’es pas amusant « , a-t-elle déclaré lors du podcast The Big Ticket. « C’est comme, » Chéri, tu peux m’appeler beaucoup de choses, mais je sais que je suis amusant. Ce que j’aime, c’est de me réveiller à 100%, 100% du temps. Je ne veux pas me réveiller groggy. Je veux me réveiller en me sentant prêt. »

En novembre 2020, elle a admis lors d’une interview avec Zane Lowe sur Apple Music qu’elle était « tombée » de sa sobriété au milieu de la pandémie, mais qu’elle regardait à nouveau vers l’avenir avec espoir. « Ce n’est jamais facile, mais c’est assez facile pour moi d’être sobre ou dans et hors de la sobriété parce que c’est comme le jour où je ne veux plus le faire, je ne le fais plus », a-t-elle déclaré. « Le jour où je le fais, je le fais. »