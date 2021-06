Miley Cyrus peut utiliser son nom comme marque déposée en Europe – El Sol de México

in

La pop star américaine Miley Cyrus pourra utiliser son nom comme marque sur une large gamme de produits dans l’Union européenne (UE), après que la haute cour européenne a annulé mercredi une décision de l’office des brevets de l’UE limitant la portée de votre marque.

L’affaire remonte à 2014 lorsque la société du chanteur de 28 ans Smiley Miley Inc a tenté d’enregistrer la marque MILEY CYRUS auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) pour des disques audio et vidéo, des étuis pour téléphones portables, des livres électroniques, des jeux de société électroniques. , calendriers et autres produits.

Cyrus Trademarks Ltd, basée dans les îles Vierges britanniques, qui avait enregistré la marque CYRUS en 2010, s’est toutefois opposée à la demande pour certains des produits.

L’EUIPO a soutenu une partie de leur argument, citant une possible confusion entre les deux marques. Smiley Miley a fait appel mais n’a pas réussi à convaincre l’office des brevets l’année dernière et a ensuite porté son affaire devant la Cour de justice de l’UE (CJUE) basée à Luxembourg.

Le tribunal a infirmé la décision de l’EUIPO, rejetant ses arguments selon lesquels les marques pouvaient être confondues et que le nom Miley Cyrus n’avait aucune signification conceptuelle.

« La marque demandée, MILEY CYRUS, a un contenu sémantique clair et précis pour le public pertinent, puisqu’elle fait référence à une personnalité publique de réputation internationale, connue de personnes informées, raisonnablement observatrices et avisées », a précisé la CJUE.