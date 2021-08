Miley Cyrus pose pour un magazine célèbre, sans rien dessus ! | Instagram

Au moyen d’un photo Miley Cyrus a de nouveau captivé ses fans, car elle posait sans rien sur le dessus, elle portait aussi des bas noirs transparents, l’interprète de “Éloignez-vous“Il a posé pour un magazine populaire.

Pour la jolie et controversée chanteur Poser devant une caméra n’est pas compliqué du tout, depuis qu’elle était enfant, elle s’est habituée à être entourée de lunettes, en grandissant et en mettant fin à son contrat avec Disney, elle a commencé à montrer sa vraie nature, ce qui pour certains a été quelque chose “sauvage”, en attendant elle savoure.

Depuis quelques années maintenant, on aperçoit certaines des tenues les plus révélatrices, avec lesquelles la chanteuse, actrice et célébrité des réseaux sociaux en laisse plus d’un sans voix.

La même chose s’est produite avec l’instantané paru dans le magazine Pierre roulante, évidemment Miley Cyrus Il a partagé l’image de son compte Instagram officiel le 4 décembre 2020, à ce jour, il a plus d’un million 300 mille coeurs rouges.

Bien que cela ait été un peu difficile pour la star de Hannah Montana Montrez ce que vous aimez sans mettre certains mal à l’aise, au fil des années, il a appris à y faire face et à l’exprimer à travers les paroles de ses chansons.

Sur l’image, elle apparaît allongée depuis un fauteuil rembourré dans un beau ton bleu velouté, la pièce où elle se trouve semble être un salon, car on peut voir les autres fauteuils qui correspondent à celui dans lequel elle est allongée.

Miley ne porte rien d’autre qu’elle bas transparents et ses bottes compensées argentées, elle se couvre les parties avec ses mains, comme vous le savez bien ce n’est pas une fille très voluptueuse, mais elle a une belle silhouette stylisée, appréciée par des millions d’internautes, notamment à cause de ses longues jambes .

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Comme ses bas étaient assez translucides, elle décida de croiser un peu les jambes pour se couvrir, stylisant davantage sa silhouette, faisant un de ses gestes bien connus en tirant un peu la langue.

Parfois j’ai besoin de ton amour, parfois je te poignarde dans le dos”, a écrit Miley Cyrus.

Le photoshoot de Miley faisait partie d’une interview qui a été partagée sur la page du magazine, le 22 janvier 2021, où elle exprime un peu ce qu’elle a vécu tout au long de sa vie, elle a également parlé de son nouvel album et d’une de ses chansons les plus récentes. de ce mois “Ciel de minuit“.

La chanteuse coquette a commenté que depuis l’âge de 10 ans, elle composait des chansons, si vous faites le calcul, vous saurez que c’était avant qu’elle ne joue Hannah Montana et devienne une star internationale.

Quelque chose qui a caractérisé la jolie blonde aux beaux yeux bleus, c’est qu’elle a la capacité de chanter n’importe quel genre, comme elle l’a récemment montré avec les reprises de Believe de Cher, Heart of glass de Blondie et Don’t dream’s it’s. à côté d’Ariana Grande.

Dans cette célèbre interview, il a commenté qu’il avait décidé de changer le cours de sa vie avant d’avoir 27 ans, vous vous souviendrez sûrement des stars qu’il appartenait au “club des 27”.

Dont la jeune fille de 28 ans a affirmé qu’elle ne voulait pas appartenir car ils avaient perdu la vie à cet âge : Amy Winehouse, Janis Joplin et Kurt Cobain, qui étaient de grandes personnalités de la musique comme Cyrus.

Quand elle avait 26 ans, Miley était déjà complètement sobre, mais avec cette pandémie comme beaucoup de gens elle a fait une rechute, mais apparemment elle va déjà mieux, travaille et vit comme elle le souhaite.