Miley Cyrus rappelle les critiques de performance des VMA à doigt de mousse dans un nouveau message centré sur le string

Bien sûr, Miley Cyrus elle-même a parcouru un long chemin au cours des huit dernières années, ayant survécu à l’intense réaction provoquée par son twerk (en partie grâce à la concentration que “Blurred Lines” a obtenu tout seul). Et elle a survécu à un tel examen non pas avec des regrets et des excuses, mais en embrassant pleinement sa sexualité et son côté enfant sauvage sur une base régulière. Heureusement, même si Cyrus s’est mis à boire et à s’enflammer au fil des ans, elle n’a apparemment jamais perdu de vue le fait de s’assurer de s’amuser, du moins sous les feux de la rampe. Et cela fonctionne évidemment pour elle, car il y a à peine quatre mois, elle a joué avant le Super Bowl de cette année, et elle a également animé SNL, joué dans son propre épisode de Black Mirror, fondé une organisation caritative, sorti plusieurs albums les plus vendus, a entraîné pendant deux saisons sur The Voice et a connu de nombreuses autres réalisations au cours des années depuis les commentaires de la dinde.