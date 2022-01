Miley Cyrus réagit parfaitement après avoir subi un dysfonctionnement de la garde-robe lors de l’émission spéciale du réveillon du Nouvel An de NBC

Miley Cyrus a eu la réaction parfaite en réglant le dysfonctionnement de sa garde-robe lors de l’émission spéciale du Nouvel An de NBC et Peacock. Quelques minutes après le moment embarrassant, Cyrus s’adressa à l’éléphant dans la pièce. Tout en poursuivant sa performance de « Party in the USA », elle a déclaré: « Tout le monde me regarde maintenant. » Elle a ensuite ajouté: « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène », en référence à sa tenue, qui n’était plus qu’une jupe courte et un blazer rouge sans haut en dessous.

Le chanteur de « The Climb », âgé de 29 ans, a apparemment abordé le moment viral à la fin de l’émission. « Merci beaucoup, tout le monde, merci. L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups et à tirer le meilleur parti des pires circonstances. Et cette résilience ne devrait pas s’arrêter là. Année avec nous », a déclaré Cyrus, par PEOPLE. « Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu, et plutôt que de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tout le monde ici à Miami et à tous ceux qui regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. Merci d’avoir fait ce soir possible. Tu étais vraiment tout ce dont j’avais besoin pour avoir la fête ultime. «

Le glissement s’est produit quelques minutes après minuit à la télévision en direct pendant l’émission, qui était officiellement intitulée Miley’s New Year’s Eve Party. Elle a interprété « We Can’t Stop » et « Party in the USA », mais son haut s’est effondré au cours de ce dernier numéro. Elle s’ajusta rapidement, épinglant la pièce sur sa poitrine à l’aide de son bras et de sa main. Elle s’est ensuite détournée de la foule et des caméras juste avant que le haut ne la laisse complètement tomber. Elle a ensuite prudemment marché directement dans les coulisses, tout en continuant la chanson. Elle est apparue quelques instants plus tard dans un blazer rouge qui faisait partie d’une tenue antérieure.

Welp, 2022 commence avec Miley Cyrus qui perd son haut en chantant en direct à la télévision nationale. #HAPPYNEWYEAR2022 #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/yHg9OvLejK – Brad P (@TheBradParker) 1er janvier 2022

Cependant, cela n’a pas résolu tous les problèmes de l’ancienne actrice d’Hannah Montana. Il n’y avait toujours pas de haut sous le blazer, alors quand elle a continué à jouer dans la tenue, l’un de ses seins a accidentellement flashé l’appareil photo. NBC n’a pas commenté le lapsus, mais TV Line a parlé à des sources de production qui ont félicité la chanteuse pour son professionnalisme et le fait qu’elle « a continué la série et n’a pas raté une miette ».