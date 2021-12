Miley Cyrus Réveillon du Nouvel An : diffusion en direct

. Miley Cyrus rend hommage à Frontline Heroes lors du Final Four de la NCAA 2021 au Lucas Oil Stadium le 3 avril 2021 à Indianapolis, Indiana.

Parmi les nombreuses émissions spéciales du Nouvel An télévisées, NBC propose peut-être l’émission la plus intrigante, car elle co-animera Miley Cyrus et Pete Davidson en direct de Miami. L’événement commence à 22 h 30 HE.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder « Miley’s New Years Eve Party » en direct en ligne :

Aperçu de la fête du Nouvel An de Miley

Le service de streaming de Peacock, propriété de NBC, proposera également une diffusion en direct de l’événement. Le service de streaming de Peacock propose une option gratuite avec des publicités limitées, une option premium avec des publicités limitées et une option sans publicité. Cependant, vous devez être enregistré auprès du service de streaming Peacock pour utiliser la fonctionnalité.

L’événement de cette année est organisé par Miley Cyrus et Pete Davidson, a rapporté Deadline. Il est diffusé de 22 h 30, heure de l’Est jusqu’à 00 h 30, heure de l’Est. Il s’agit d’un grand changement par rapport aux années précédentes, lorsque Carson Daly a accueilli l’émission spéciale du Nouvel An de NBC de 2004 à 2020, avec une année sabbatique en 2017 lorsqu’un match de la NFL a précédé l’événement.

Cyrus s’est inscrit à l’événement fin septembre, a rapporté Vulture.

Jen Neal, vice-présidente exécutive, événements en direct, offres spéciales et E! News, NBCUniversal, a déclaré à Deadline: « Dans ce qui sera certainement une soirée excitante et amusante, nous avons hâte de nous associer à Lorne Michaels et de lancer 2022 avec une soirée de divertissement incroyable, dirigée par Miley et Pete. »

L’événement sera diffusé en direct de Miami, a rapporté NBC New York, et comprendra des invités spéciaux et des performances musicales.

Deadline a indiqué que certains de ces invités spéciaux incluront Billie Joe Armstrong (Green Day), Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, 24kGoldn, Kitty Ca $ h, et plus encore.

Selon The Hollywood Reporter, Cyrus s’attend à ce que la spéciale soit traditionnelle d’une manière « unique et non conventionnelle ». Il a dit qu’aller à Miami était la première étape pour rendre l’événement unique.

Il a plaisanté sur « Tonight Show » de Jimmy Fallon : « [Davidson] Ce sera amusant, et je serai nue et ensemble, nous aurons un spectacle ».

Lorne Michaels est le producteur exécutif de l’événement, avec Cyrus et Lindsay Shookus. Den of Thieves produit l’événement, avec Hopetown Entertainment, a rapporté Deadline. Joe DeMaio dirige la célébration du Nouvel An.

TV Insider a rapporté que Cyrus jouera dans trois émissions spéciales NBCU, dont un concert qui sera filmé pour Peacock, et qu’il a actuellement un contrat de premier regard sur les talents et le développement avec NBC. Davidson est revenu à « SNL » pour une saison de plus.

