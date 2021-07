Miley Cyrus révèle des photos qui rendront Billy Ray Cyrus furieux

Miley Cyrus adore faire une scène, et elle a partagé un nouveau post sur Instagram qui ne manquera pas de faire tourner les têtes, y compris celle de son père Billy Ray Cyrus. Cyrus fait la promotion de sa nouvelle gamme de produits et dans son annonce sur les réseaux sociaux, elle est montée au sommet de la camionnette de Billy Ray pour montrer les nouvelles chemises. “IDK quoi [Billy Ray Cyrus] va être plus énervé ! Moi en train de faire une chemise qui dit ‘Je [Heart] D—‘ ou ramper partout dans son camion avec mes talons Gucci ! En parlant de papa, demandez le vôtre pour 35 dollars et obtenez le nouveau produit “Miley m’a rendu gay” sur Shop.MileyCyrus.com!”

Cyrus a récemment célébré la fierté avec un hommage à Cher, prenant la scène pour son interprétation de “Believe” dans son spectacle spécial Miley Cyrus Presents Stand by You Peacock. “Bonne fierté à tous !” Cyrus raconte au public depuis la scène de l’auditorium Ryman à Nashville avant de se lancer dans le numéro. Kylie Sonique Love et Jaidynn Diore Fierce, ancienne de RuPaul’s Drag Race, ainsi que les drag queens Venus Ann Serena, Sapphire Mylan, Iris Lafleur et Raquel Rea Heart se joignent à l’ancien de Hannah Montana sur scène.

Cyrus elle-même s’identifie comme queer et, en 2014, a aidé à fonder la Happy Hippie Foundation, qui se consacre à rallier les jeunes pour lutter contre les injustices sociales contre les groupes vulnérables, notamment les jeunes LGBTQ et les jeunes sans-abri. Elle a également été ouverte sur sa sexualité au fil des ans, expliquant sur le podcast Call Her Daddy en août 2020, “J’étais attirée par les filles bien avant d’être attirée par les gars. … Quand j’avais 11 ans, je pensais que Minnie Mouse était super sexy. Ce qui est tellement bien parce que je me suis retrouvé sur Disney, alors mes chances ont augmenté. “

Elle a continué. “Quand j’avais 11 ou 12 ans, mes amis commençaient à aimer me dire ce qu’ils faisaient avec les gars, et je ne le comprenais pas vraiment. Alors, j’ai demandé à la plupart de mes amies de sortir avec moi. … Le la première fois que j’ai rencontré quelqu’un, c’était une fille – deux d’entre eux.” Alors qu’elle était brièvement mariée à Liam Hemsworth, elle a expliqué à Vanity Fair en mars 2019 qu’être dans une relation hétérosexuelle n’invalidait pas son homosexualité.

“Je pense que la raison pour laquelle nous nous sommes mariés n’est pas démodée – je pense en fait que c’est un peu New Age”, a-t-elle déclaré au magazine. “Nous redéfinissons, pour être franc, ce à quoi cela ressemble pour une personne queer comme moi d’être dans une relation hétéro. Une grande partie de ma fierté et de mon identité est d’être une personne queer.”