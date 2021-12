Miley Cyrus révèle qu’elle et Pete Davidson ont des tatouages ​​assortis

Lors de leur apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, le duo chaotique Miley Cyrus et Pete Davidson a révélé qu’ils avaient obtenu des tatouages ​​​​correspondants en 2017 après Saturday Night Live. Cyrus était l’invité musical lors de l’épisode de Larry David en tant qu’hôte, et elle et Davidson sont apparues dans le sketch « The Baby Step » ensemble en rappant des bébés. « L’une des nombreuses idées brillantes que j’apporte à la table SNL », a plaisanté Davidson en racontant l’histoire.

« À la fin [of the sketch], notre excuse pour tout cela, Larry David a dit : « Que se passe-t-il ? Et nous avons dit : « Nous, les bébés », a expliqué Cyrus. « Et pour une raison quelconque, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : « C’est un super tatouage ! On fait ça !' »

« Et puis nous l’avons fait », a poursuivi Davidson. « J’ai demandé à mon tatoueur de venir à 30 Rock. Il était tellement excité. Et puis j’ai brûlé le mien et tu as toujours le tien. » Davidson a supprimé la plupart des 100+ tatouages ​​qu’il a obtenus au fil des ans. Cyrus ne savait pas que Davidson avait enlevé le tatouage jusqu’à ce qu’elle remarque l’endroit sur son poignet où « nous les bébés » se trouvait autrefois lors d’une publicité. « Je me dis : ‘Attends une minute. C’est exactement là où ‘nous, les bébés’ étions' », a déclaré Cyrus en faisant clignoter son tatouage sur sa cheville. « J’ai la chance d’avoir encore ‘nous bébés’ ici sur mon pied. »

Davidson a plaisanté en disant que son tatouage disait maintenant « pas de bébés » tandis que Cyrus a expliqué qu’elle « a cessé de fumer de l’herbe le lendemain pendant quelques années. Enfin, au moins avec Pete de toute façon. »

Les deux collaborent en tant que co-animateurs de Miley’s New Year’s Eve Party, qui sera diffusé en direct sur NBC le vendredi 31 décembre et comprend « une programmation étoilée d’invités spéciaux et de performances musicales pour une soirée à ne pas manquer », comme par le réseau. Cyrus a déclaré à Fallon lors de la comparution conjointe qu’elle voulait honorer 2021 et les « micro moments de bonheur que nous pouvons tous trouver », et a décidé d’organiser l’événement à Miami parce qu’elle n’aime pas avoir froid. Elle a plaisanté à propos de Davidson: « Il sera drôle et je serai nue et ensemble, nous avons un spectacle. »