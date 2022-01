Miley Cyrus se moque du dysfonctionnement d’une garde-robe après le fiasco du Nouvel An

Miley Cyrus n’hésite pas à évoquer le dysfonctionnement de sa garde-robe du réveillon du Nouvel An. Dimanche, Cyrus a partagé une galerie d’images de l’événement, intitulée Miley’s New Year’s Eve Party. Elle a sous-titré le message: « Regardez bien le haut qui n’est pas resté très longtemps. » Le haut argenté de Cyrus s’est cassé juste après minuit lorsque le chanteur de 29 ans a chanté « Party in the USA ». Elle s’est couverte et a quitté la scène sans perdre une miette et est ressortie quelques instants plus tard dans un blazer rouge. Cependant, cette nouvelle tenue a conduit à un dérapage, mais il est apparu que Cyrus a fait tout ce qu’elle a de bon pour que le spectacle continue.

Dans les commentaires de la galerie Instagram, le rappeur 24kgoldn, qui est apparu dans l’émission spéciale NBC/Peacock, a écrit : « Ça arrive au meilleur d’entre eux. » La personnalité médiatique Allison Hagendorf a écrit : « Vous étiez un dur à cuire professionnel, comme toujours. De plus, la tenue de blazer rouge [fire emoji] ICNE INTEMPORELLE ! » Même le compte officiel de NBC a réagi en écrivant : « Bienvenue à Miami. [fire emoji] », faisant référence à l’émission spéciale qui se déroule à Miami, en Floride, ainsi qu’à la reprise de « Miami » de Will Smith que Cyrus et son co-animateur Pete Davidson ont interprété au début de l’émission.

Cyrus a reconnu le fiasco à plusieurs reprises en tweetant : « Toute la nuit était de la pure JOIE ! J’ai adoré chaque seconde ! » quand quelqu’un discutait du lapsus. Elle a également rebondi sur le moment, chantant « Tout le monde me regarde définitivement maintenant », et enchaînant avec: « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène. »

Le dysfonctionnement de la garde-robe est également apparu au bas de l’émission. Cyrus a réfléchi à la folle nuit, qui traitait déjà des annulations d’artistes et de la menace de la variante Omicron du coronavirus.

Welp, 2022 commence avec Miley Cyrus qui perd son haut en chantant en direct à la télévision nationale. #HAPPYNEWYEAR2022 #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/yHg9OvLejK – Brad P (@TheBradParker) 1er janvier 2022

« L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups et à tirer le meilleur parti des pires circonstances », a déclaré Cyrus, par PEOPLE. « Et cette résilience ne devrait pas s’arrêter là. Apportons cela avec nous dans la nouvelle année. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu, et plutôt que de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tout le monde ici à Miami et à tous ceux qui regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. Merci d’avoir rendu ce soir possible. Vous étiez vraiment tout ce dont j’avais besoin pour organiser la fête ultime. «