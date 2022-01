Miley Cyrus sort avec Liily le batteur Maxx Morando : à l’intérieur de leur « lien »

Elle a ensuite parlé de sa rupture avec Cody.

« Donc, aujourd’hui, il est apparu que mon petit ami et moi avions rompu », a-t-elle déclaré. « Cela a été confirmé par une » source fiable « même si personne n’est fiable dans une relation, à l’exception des deux personnes qui y participent. »

« Mais, pour le moment, deux moitiés ne peuvent pas faire un tout et nous travaillons individuellement sur nous-mêmes pour devenir les personnes que nous voulons être », a ajouté Miley. « Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être avec nos vies, ce que nous voulons faire de nos vies. Et donc, n’en faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine nous traînons dehors sortir ou prendre une pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans et nous allons continuer à être amis. «

En mai, Cody a partagé de rares détails sur les raisons pour lesquelles ils se sont séparés après avoir fréquenté pendant environ un an.

« Nous sommes passés d’être de bons amis, à avoir beaucoup des mêmes amis, à être ensemble pendant un certain temps », a-t-il déclaré à 60 Minutes d’Australie. « Tout s’est terminé assez à l’amiable, et ce n’était qu’une de ces phases, je suppose. Vous traversez [it] et vous en apprenez beaucoup. »