Miley Cyrus sort avec Maxx Morando… du groupe Liily. Hein? Oui, Miley a un nouveau petit ami.

Une source a dit à E! News que le chanteur sortait avec le batteur de Liily, Maxx Morando.

« Elle sort avec plaisir avec Maxx » – a déclaré l’initié. « C’est officiel entre eux. »

Maxx, 23 ans, et Miley, 29 ans, se fréquentent beaucoup et ont des amis communs, a déclaré une deuxième source à E! Des nouvelles. « Ils sont artistiques et créatifs, donc être musiciens les unit » selon l’initié.

En fait, il était à Miami pour soutenir la superstar alors qu’elle acclamait la fête du Nouvel An de Miley pour NBC.

« (Maxx) était dans les coulisses avec Miley et Pete lors des répétitions et du tournage du réveillon du Nouvel An et s’est bien amusé avec eux », a déclaré la deuxième source, ajoutant : « Ils étaient très amicaux les uns avec les autres et semblaient passer une bonne nuit. »

Les fans ont supposé que Miley et Maxx étaient ensemble, vous savez, en couple, après avoir été vus très affectueux au défilé Love Parade de Gucci, qui s’est tenu sur le Hollywood Walk of Fame en novembre.

Ainsi, Miley a un nouveau petit ami, Maxx Morando. Ok, donc Kim ne devrait pas « s’inquiéter », Miley ne s’en prend pas à son Beetlejuice Pete Davidson. MDR! Ils forment un bon couple…