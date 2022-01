Miley Cyrus souffre d’un dysfonctionnement de la garde-robe et se rétablit lors du spécial du Nouvel An

Lire du contenu vidéo

Miley Cyrus‘ la garde-robe a mal fonctionné pendant son émission télévisée du réveillon du Nouvel An, mais elle a trouvé un moyen de faire durer la fête alors qu’elle se regroupait… mais à peine !

Elle chantait « Party in the USA » alors que son haut ne tenait qu’à un fil et qu’elle a dû le serrer pour éviter un désastre de la FCC. Miley a déambulé dans les coulisses pendant que le groupe jouait, puis est revenue dans une veste rouge.

« Tout le monde me regarde maintenant », a déclaré Cyrus, ajoutant: « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène. »

On pourrait penser que la veste résoudrait le problème, mais loin de là. Plus tard, après « Fête », Saweetie a rejoint Miley sur scène et la veste déboutonnée en révélait presque trop pour S&P.

Pierre Davidson, le co-animateur de Miley, a décidé de montrer de la sympathie plus tard dans l’émission en soulevant son t-shirt, révélant un téton… que la foule a adoré !

Ce fut en fait une nuit difficile … certains des actes musicaux se sont retirés à cause de COVID. Miley l’a abordé à la fin de l’émission, en disant : « L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups de poing et à tirer le meilleur parti des pires circonstances. » Elle a poursuivi … « Apportons cela dans la nouvelle année avec nous. »

Des mots bien prononcés.