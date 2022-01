Miley Cyrus souffre d’un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de la spéciale du Nouvel An

Miley Cyrus a presque montré plus de peau qu’elle n’en avait l’intention le soir du Nouvel An.

Vendredi, le musicien de 29 ans a animé une émission télévisée spéciale pour célébrer la nouvelle année intitulée « Miley’s New Year’s Eve Party », qui comprenait également des performances musicales de la star.

Pendant qu’elle se produisait sur scène, Cyrus portait un petit haut argenté qui a commencé à se détacher alors qu’elle chantait « We Can’t Stop ».

Cyrus est ensuite passée à sa chanson « Party in the USA », bien que la performance n’ait pas duré longtemps, car elle a dû rapidement attraper son haut pour l’empêcher de tomber.

Miley Cyrus a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de sa soirée spéciale du Nouvel An « Miley’s New Year’s Eve Party ». (.)

La star s’est précipitée hors de la scène pendant que son groupe et ses choristes continuaient de jouer.

Lorsque la star est revenue sur scène quelques instants plus tard, elle ne portait plus le haut argenté, mais un blazer rouge vif qu’elle avait porté plus tôt dans la nuit.

« Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène », a-t-elle ajouté entre les paroles de « Party in the USA » lorsqu’elle a repris sa voix.

Pete Davidson et Miley Cyrus sur scène lors de leur spécial du Nouvel An. (.)

« Merci beaucoup, tout le monde, merci », a déclaré Cyrus à la fin de l’émission. « L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups de poing et à tirer le meilleur parti des pires circonstances. Et cette résilience ne devrait pas s’arrêter là. Emmenons cela dans la nouvelle année avec nous. »

Elle a poursuivi: « Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu, et plutôt que de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tout le monde ici à Miami et à tous ceux qui regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. »

Miley Cyrus et Pete Davidson ont organisé vendredi la « Miley’s New Year’s Eve Party » pour célébrer la nouvelle année. (.)

« Merci d’avoir rendu ce soir possible », a conclu la star. « Tu étais vraiment tout ce dont j’avais besoin pour avoir la fête ultime. »

L’émission spéciale, qui s’est tenue à Miami devant un public vacciné, a été co-animée par la star de « Saturday Night Live », Pete Davidson.