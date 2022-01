Miley Cyrus souffre d’un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de l’émission spéciale du Nouvel An sur NBC

La soirée de Miley Cyrus qui animait l’émission spéciale du Nouvel An de NBC a pris une tournure folle lorsqu’elle a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe juste après minuit. Quelques minutes après le début de 2022, Cyrus a interprété ses chansons « We Can’t Stop » et « Party in the USA » à la télévision en direct et Peacock dans le cadre de la soirée spéciale du Nouvel An de Miley, qu’elle a co-animée avec Pete Davidson de Miami, Floride. Alors qu’elle jouait cette dernière chanson, il semble que les sangles retenant son haut sur son torse se soient cassées, faisant tomber le haut.

Heureusement, Cyrus est pro et a récupéré magistralement. Sentant le dysfonctionnement commencer, elle épingla le haut sur sa poitrine avec son bras et sa main. Elle a ensuite tourné le dos à la foule et aux caméras ; puis le haut est complètement tombé. Elle a ensuite défilé directement dans les coulisses, tout en continuant sa chanson. Après une brève pause couverte par son groupe d’accompagnement, elle est revenue avec un blazer rouge qu’elle portait plus tôt dans la nuit. Cependant, ce blazer a entraîné un autre dysfonctionnement.

Comme les utilisateurs de Twitter l’ont souligné, après que Cyrus ait enfilé le blazer, elle a subi une glissade complète. Étant donné qu’elle n’avait rien sous le blazer, elle a subi un dysfonctionnement complet tout en continuant à jouer. Alors que Cyrus a géré cela du mieux qu’elle pouvait, cela a suscité de grandes réponses de ceux à la maison qui l’ont remarqué.

L’émission a rapidement reconnu le moment, Cyrus déclarant: « Je porte toujours le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène », alors qu’elle reprenait la performance. Davidson a également admis que la production « avait peut-être eu un lapsus », mais il l’a joué pour rire. La star de Saturday Night Live a ensuite levé sa propre chemise pour montrer sa propre poitrine, plaisantant en disant que lui et son co-animateur étaient maintenant égaux.

La femme de 29 ans a également clôturé la soirée avec un clin d’œil au moment, mais elle en a fait un moment de motivation. « Merci beaucoup, tout le monde, merci. L’émission de ce soir consistait à être flexible, à rouler avec les coups et à tirer le meilleur parti des pires circonstances. Et cette résilience ne devrait pas s’arrêter là. Année avec nous », a déclaré Cyrus, tel que transcrit par PEOPLE. « Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu, et plutôt que de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tout le monde ici à Miami et à tous ceux qui regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. Merci d’avoir fait ce soir possible. Tu étais vraiment tout ce dont j’avais besoin pour avoir la fête ultime. «