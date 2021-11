Miley Cyrus va topless en ne portant que des baskets Gucci

Miley Cyrus a le don de faire parler les gens, et c’est exactement ce que fait l’un de ses derniers messages sur Instagram. La chanteuse « Midnight Sky » a assisté au défilé de mode Gucci Love Parade, et elle a maintenu le glamour en modelant des baskets Gucci sur son compte Instagram après le défilé.

Cyrus a partagé quelques photos d’elle se préparant pour le spectacle et elle a modelé des baskets Gucci qui semblaient beaucoup plus confortables que les talons à lanières qu’elle avait enfilés pour le spectacle. « La chaussure qui s’est vendue », a-t-elle légendé la série de photos. Sur les photos, Cyrus porte une paire de sous-vêtements noirs et un haut court noir avant de se déshabiller et de se mettre seins nus.

Cyrus a parlé ouvertement de ses problèmes avec son corps, en particulier après la honte corporelle à laquelle elle a été confrontée à la suite de sa tristement célèbre performance VMA en 2013. Cyrus a souvent réfléchi à cette triste période au cours des années qui ont suivi. L’année dernière, elle en a parlé directement avec les fans sur Instagram Live, en déclarant: « J’ai essentiellement vécu deux ou trois ans où je ne porterais pas de short. Tout ça parce qu’après les VMA, où j’avais mon mignon petit nu body, tout le monde a commencé à me comparer à une dinde et à mettre une dinde dans ma tenue. J’étais tellement maigre et pâteux, et je me sentais tellement mal dans ma peau que je n’ai pas porté de bikini pendant deux ans.

« Je commençais juste à me comprendre en tant que personne indépendante, et c’était vraiment, vraiment blessant d’avoir autant honte de son corps », a poursuivi Cyrus. « Cela a vraiment affecté ma vie personnelle. J’avais l’impression qu’avoir ce personnage d’être la fille la plus confiante de la planète était en fait une sorte de fraude parce que j’étais tellement peu sûre à l’intérieur. Et quand je portais mes petits justaucorps et tout, j’avais sur f — avec quatre paires de collants parce que j’étais si peu sûre d’elle. »