Miley Cyrus vient de porter un t-shirt très NSFW comme robe

Ce n’est un secret pour personne que Miley Cyrus aime un look audacieux, et elle l’a encore démontré avec son dernier choix de t-shirt – et c’est super NSFW.

Faisant la promotion de sa dernière pièce de merch, Miley a posté une série de clichés sur Instagram portant le t-shirt en question : un gilet rose vif à col haut avec les mots « Miley Cyrus m’a fait réaliser que je suis gay » griffonné au marqueur.

Si vous regardez de plus près, vous remarquerez les détails NSFW de la chemise, et ce sont les mots “I ❤️ Dick” écrits au-dessus de la cuisse droite de Miley. De plus, sur le côté gauche de la chemise, vous pouvez voir deux dessins réels de pénis. Pourtant, Miley a réussi à faire de la chemise un * look *, la portant seule comme une robe super courte, agrémentée d’une grosse ceinture noire et argentée et de talons argentés à lanières Gucci.

Si la tenue elle-même n’était pas assez épique, Miley l’a également portée en posant sur la voiture de son père Billy Ray Cyrus, et c’est évidemment une humeur.

Faites défiler ces photos pour voir la tenue par vous-même :

La chemise est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web de Miley, et il semble que les fans l’adorent. Un fan a écrit sur Twitter : « Miley, je ne peux pas vous dire à quel point j’ai besoin de cette chemise », tandis qu’un autre a ajouté : «[I] besoin de Miley m’a rendu la chemise gay si mauvaise. ”

Avec plus de deux millions de personnes qui aiment également ses photos Insta, ce look est clairement un succès !

