Milieu de terrain de Barcelone Pedri: Plus je joue de matchs, mieux c’est

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a rejeté les discussions sur la fatigue alors qu’il se prépare pour un affrontement en quart de finale du Championnat d’Europe avec la Suisse vendredi et potentiellement un voyage aux Jeux olympiques avec l’Espagne après l’Euro.

Pedri a enduré un calendrier chargé après avoir fait 52 apparitions pour Barcelone en 2020-21, puis s’être retrouvé dans l’équipe espagnole de Luis Enrique à l’Euro.

Le joueur de 18 ans a également été appelé dans l’équipe d’Espagne pour les Jeux olympiques et on lui a demandé s’il ressentait les effets d’une longue saison pour le club et le pays.

« Comme tout enfant, ce que j’aime, c’est jouer et plus il y a de jeux, mieux c’est. C’est vrai que j’ai beaucoup de matchs, mais je peux jouer toute l’année », a-t-il déclaré. “Après les matchs, je finis fatigué comme tout le monde, mais après trois jours, je suis prêt à rejouer et mes batteries rechargées.” « Je n’avais jamais joué autant de matchs d’affilée. En tant qu’enfant, la chose normale est que je ne me fatigue jamais, maintenant je remarque plus le niveau de professionnalisme physique et il faut profiter du temps pour se reposer. Les premiers instants, je suis fatigué, mais après deux ou trois jours, je vais bien. Mentalement, je suis fort, je suis très sûr de ce que je fais. Origine | El Pais

Il a été rapporté que Barcelone ne souhaitait pas que Pedri se rende aux Jeux olympiques et on lui a également demandé s’il se rendrait à Tokyo. Cependant, le jeune n’a pas dit grand-chose en disant seulement : « Les Jeux sont un rêve pour tout le monde et s’il y a du tennis de table, je joue [laughs]. “

Les rapports les plus récents suggèrent que Pedri se rendra aux Jeux olympiques avec la RFEF pas trop intéressée par les plaintes de Barcelone.