Milik se rend à Lewandowski

Le 18 mars 2021 à 23:42 CET



L’année de Robert Lewandowski a été incroyable, et cela est démontré par ses chiffres dans le Bayern Munich, à la fois en récompenses collectives et individuelles.

Votre partenaire de sélection Arkadiusz Milik, a parlé dans L’Équipe du soulier d’or actuel, et du joueur qui mène tous les records de but dans les compétitions qu’il conteste.

«Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il s’améliore chaque année. Chaque année, il marque plus de buts, améliore les tirs au but, et améliore également ses fautes, son jeu dos au but, ceci, l’autre & mldr; Et tout cela l’a amené là où il est maintenant& rdquor;, a déclaré Milik à propos de Lewandowsi.

Le courant en avant de la Olympique de Marseille mis en évidence, de Lewandowski, sa constance dans sa carrière et le fait qu’il s’est progressivement amélioré jusqu’à devenir le footballeur qu’il est aujourd’hui.

Parfois, vous avez des joueurs qui sont déjà des stars à 18 ans, qui ont beaucoup de talent. Parfois, comme lui, vous quittez la Pologne, brûlez toutes les étapes et atteignez le sommet. Il a fait d’énormes progrès et aujourd’hui il est le meilleur buteur du monde. Il méritait le Ballon d’Or, il a eu une année incroyable », a ajouté Milik.