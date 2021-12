Milinkovic-Savic donne une réponse catégorique aux informations sur le chat de Rangnick

Sergej Milinkovic-Savic s’est ouvert sur son avenir à la Lazio alors qu’il prétend être l’homme que Ralf Rangnick veut comme remplaçant à long terme de Paul Pogba à Manchester United.

Le milieu de terrain de 26 ans est sur le radar de United depuis quelques années maintenant ; leur intérêt remontant à l’ère José Mourinho. Cependant, aucun mouvement ne s’est jamais concrétisé avec le Serbe de plus en plus fort en Italie.

Maintenant cependant Milinkovic-Savic se retrouve à nouveau lié à un nouveau déménagement à Old Trafford. Selon les rapports plus tôt cette semaine, il est un joueur très admiré par Rangnick et considéré comme un successeur potentiel de Pogba.

L’avenir de Pogba à United reste incertain avec la fin de son contrat. Dans quelques jours, il pourra négocier un transfert gratuit à l’étranger. Cela dit, un rapport publié mercredi a souligné deux options ouvertes à Pogba avant la fenêtre de janvier.

Avec United apparemment en train de planifier sa sortie, le nom de Milinkovic-Savic a été fortement remis en question. En effet, les informations faisant état d’une rupture avec l’entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri ont intensifié ces liens de transfert.

Mais Milinkovic-Savic a décidé de minimiser les informations le liant à un éloignement du club de Serie A.

Le milieu de terrain a écrit sur Instagram : » Je vois beaucoup de rumeurs à mon sujet mais… je m’en fiche ! Je veux juste que la Lazio gagne.

Sarri a également évoqué des allégations de brouille avec son milieu de terrain.

« Je n’ai eu qu’un seul combat avec Luis Alberto, il y a quatre mois », a déclaré Sarri.

« Maintenant, je lis l’une des plus grosses fausses nouvelles, que je me suis battu avec Milinkovic-Savic. Je ne pense pas.

Un agent alimente les discussions de sortie entre Milinkovic et Savic

Malgré les démentis du joueur et du manager, des rapports en Italie affirment que l’on craint de plus en plus que Milinkovic-Savic soit prêt à partir.

En effet, Il Messaggero est catégorique sur le fait qu’une séparation semble inévitable, surtout à la lumière des commentaires de son agent.

En effet, son représentant – l’ancien attaquant de Chelsea Mateja Kezman – affirme qu’une « nouvelle aventure » est en vue pour son client.

« C’est un grand joueur de club », a déclaré Kezman.

« Bientôt le moment viendra pour lui de vivre une nouvelle aventure et de nouveaux rêves. »

LIRE LA SUITE: La décision de Lingard mettra les fans en colère alors qu’un expert explique la position de la star sur la sortie de Man Utd