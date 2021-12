Militao : « Ancelotti m’a donné la confiance dont tout joueur a besoin »

Le défenseur du Real Madrid, Eder Militao, s’est entretenu dans une interview avec Diario AS et a expliqué les clés de son brillant début de saison 2021-2022, où il s’est imposé comme un titulaire incontesté pour Madrid.

« [Coach] Ancelotti a été très important pour moi, il m’a donné la confiance et la confiance dont chaque joueur a besoin. J’essaie toujours d’apprendre et de m’améliorer chaque jour. J’ai beaucoup de beaux moments devant moi pour le Real Madrid et aussi pour le Brésil », a déclaré Militao, qui a également ajouté qu’il « vivait un rêve », lorsqu’on l’a interrogé sur son rôle dans la capitale espagnole.

Militao a construit un partenariat défensif très solide aux côtés de David Alaba, qui a rejoint l’équipe l’été dernier. L’arrière central brésilien est suffisamment performant pour le considérer comme un titulaire incontesté pendant de nombreuses années, même si le Real Madrid parvient à recruter Antonio Rudiger en tant qu’agent libre l’été prochain.

Militao aura 24 ans dans quelques semaines et a été nommé joueur du mois du Real Madrid aujourd’hui.