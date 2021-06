Militao cherche à améliorer son rôle avec le Real Madrid la saison prochaine

Le défenseur du Real Madrid Eder Militao espère obtenir des minutes plus pertinentes avec le club au cours de la saison 2021-2022, selon un rapport publié sur MARCA. Militao a réalisé des performances impressionnantes lorsque Raphael Varane et Sergio Ramos se sont blessés alors qu’il était le quatrième défenseur central de Madrid dans la rotation au cours de la première moitié de la saison.

Ramos et Varane pouvant potentiellement quitter le club cet été, Militao sait qu’il pourrait très bien jouer un rôle crucial lors du coup d’envoi de la Liga, même après la signature de David Alaba en tant qu’agent libre. S’il continue de jouer des minutes de qualité pour le Brésil pendant la Copa America, Militao sera certainement un joueur important pour le Real Madrid au début de la saison.

On ne sait pas si le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti est un fan du jeu de Militao, mais le défenseur brésilien a sûrement gagné ses minutes et a fait ses preuves lors du dernier tiers de la saison 2020-2021, donc l’entraîneur italien aura un brillant, physique et jeune. défenseur central à sa disposition quoi qu’il arrive avec Ramos et Varane.