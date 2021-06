Militao marque lors du match nul 1-1 du Brésil contre l’Équateur.

La dernière fois, Casemiro a marqué un but vainqueur à la 100e minute pour son pays contre la Colombie. Cette fois, c’était Eder Militao sur la feuille de match, bien que le Brésil n’ait pu réussir qu’un match nul lors de son dernier match de la phase de groupes de la Copa America contre l’Équateur.

La qualification étant terminée pour le Brésil, Tite a complètement changé sa formation de départ, Militao le seul intérêt du Real Madrid avec Casemiro et Vinicius commençant sur le banc. Comme cela a été le cas avec le Brésil dans ce tournoi jusqu’à présent, le jeu était assez piéton. La Seleção a contrôlé la possession et a sondé la ligne de fond de l’adversaire. Ils se sont limités aux demi-occasions jusqu’à la 14e minute où, sur coup franc, Militao a battu son marqueur et inscrit le premier but du match.

Les deux matches du groupe A ont débuté en même temps avec Peru Venzeula jouant dans l’autre match et sans but en première mi-temps. L’Équateur savait qu’il jouait pour son avenir en Copa America dans ce match, mais il avait offert peu de résistance au coup de sifflet de la mi-temps. Les choses ne sont devenues vraiment excitantes qu’en seconde période lorsque l’Équateur a marqué l’égalisation. D’un coin, Militao était parmi une foule de joueurs qui ont à moitié dégagé le centre initial, mais une ronde de tennis de la tête a permis à Angel Menata de se libérer dans la surface et de tirer devant Alisson.

À 1-1, l’Équateur était une équipe transformée et soudainement, Militao et sa ligne de fond avaient beaucoup de travail à faire pour maintenir le niveau des scores. Voyant l’élan du jeu s’éloigner de son équipe, Tite a fait appel à Casemiro, ce qui a permis au Brésil de faire pression pour un vainqueur tard mais ils ne l’ont pas trouvé.

Ils progressent toujours en tant que vainqueurs faciles et sont toujours les favoris du tournoi, mais après les avoir vus écraser de nombreux adversaires, c’était agréable de voir un match compétitif pour changer.