Militao participe à la victoire 4-0 du Brésil sur le Pérou

Eder Militao était le seul Blanco à avoir survécu à la victoire 3-0 contre Venzeula vendredi. Fabinho a été choisi contre Casemiro au milieu de terrain aux côtés de Fred tandis que Vinicius Junior a de nouveau débuté sur le banc.

Sur une séquence de neuf victoires consécutives, le Pérou était certainement beaucoup plus ambitieux que les adversaires du Brésil en soirée d’ouverture et a dominé une grande partie de la possession de la première mi-temps. Cependant, les chances étaient limitées et lorsque le premier but est arrivé, c’est le Brésil qui a fait les dégâts. Un merveilleux coup de côté de Neymar a déverrouillé le milieu de terrain du Pérou et étiré sa ligne défensive alors que Danilo chargeait sur le côté droit.

Le centre initial a été dégagé, mais il n’a réussi à trouver Gabriel Jesus qu’au deuxième poteau qui a renvoyé le ballon dans la surface pour qu’Alex Sandro se précipite à la rencontre et tape à la maison.

Militao a été impliqué dans la préparation du Brésil tout au long de la première mi-temps et a bien travaillé avec Ederson pour sortir le ballon de l’arrière. Il a fait un écart à la 38e minute lorsque sa marque lui a échappé et a failli égaliser à la maison seulement pour que Danilo ait sorti le ballon du jeu.

Le Brésil a commencé à prendre plus de contrôle en seconde période et, comme contre le Venzuela, on a moins demandé à Militao alors que l’équipe locale commençait à prendre le contrôle. Neymar a presque doublé l’avance du Brésil depuis le point de penalty, cependant, VAR a annulé la décision avant qu’il ne puisse la prendre. L’ailier du PSG a ensuite mis le Brésil 2-0 avec un effort à longue distance et à partir de là, le jeu est devenu une navigation fluide pour les champions avec Everton Ribeiro et Richardlison tous inscrits sur la feuille de match.

Il est difficile d’en dire trop sur Militao et la défense du Brésil car ils n’ont pas encore vraiment été défiés pendant 90 minutes. Ce que l’on peut dire, c’est que le Brésil a maintenant remporté 10 matchs d’affilée et c’était la sixième fois qu’il gardait sa cage inviolée avec le défenseur du Real Madrid jouant un rôle dans cela. Il sera intéressant de voir comment le reste de la phase de groupes se déroulera avec une qualification à élimination directe presque sécurisée, on pourrait espérer un départ potentiel de Vinicius Junior dans un proche avenir avant le début des éliminations directes.