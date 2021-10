Militao s’entraîne avec l’équipe du Real Madrid, sera prêt contre le Shakhtar

Le défenseur du Real Madrid Eder Militao s’est entraîné avec le reste de l’équipe aujourd’hui et sera prêt à jouer lorsque les Blancos se rendront en Ukraine pour affronter le Shakhtar la semaine prochaine. Militao est revenu dans la capitale espagnole avec un petit problème physique qu’il a contracté avec le Brésil mais il a finalement échappé à une grave blessure.

C’est une excellente nouvelle pour Madrid, qui a de la chance étant donné qu’Alaba et Militao étaient discutables pour les matchs contre Shakhtar et El Clasico il y a quelques jours à peine. Le Real Madrid est assez désespéré et doit améliorer ses récentes performances défensives, donc avoir ses deux défenseurs partants disponibles sera un bon atout.

Les choses ne s’annoncent pas si brillantes pour Dani Carvajal. L’arrière droit espagnol espérait être prêt pour El Clásico, mais pour le moment, il ne devrait être considéré que comme discutable, car il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe et aura besoin de quelques séances d’entraînement et peut-être aussi de quelques minutes contre le Shakhtar avant de pouvoir. figure dans le onze de départ. S’il ne peut pas arriver à temps, attendez-vous à ce que Nacho joue du côté droit de la ligne défensive.