Militao, tombe avec le Brésil contre l’Uruguay en raison d’une commotion cérébrale à la cuisse

13/10/2021 à 23:18 CEST

Le défenseur du Real Madrid Éder Militao il manquera le match que jouera l’équipe brésilienne contre l’Uruguay ce jeudi, des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, en raison d’une « contusion » dans la région postérieure de la cuisse de la jambe droite.

Le défenseur du Real Madrid s’est blessé dimanche dernier lors du match contre l’équipe colombienne disputé au stade métropolitain de Barranquilla, qui s’est soldé par un match nul et vierge.

Les tests d’imagerie ont trouvé une contusion dans la zone endommagée, donc Militao ne s’entraînera pas ce mercredi avec Canarinha et ne sera pas non plus appelé pour le choc contre Celeste, selon la Confédération brésilienne de football (CBF).

L’entité a souligné que le médecin de l’équipe brésilienne, Rodrigo Lasmar, a contacté le service médical du Real Madrid pour l’informer de la situation du joueur, titulaire dans l’équipe blanche.

Avec le limogeage confirmé de Militao, le sélectionneur brésilien Tite devrait se placer au centre de l’arrière Thiago Silva et Lucas Verissimo devant l’équipe uruguayenne, qu’ils recevront au stade Arena de la Amazonia, dans la ville de Manaus.

Le Brésil est en tête des tours de qualification sud-américains avec 19 points, sept de plus que son poursuivant immédiat, l’Argentine, et est tout près de clôturer son classement mathématique pour Qatar 2022.

Cependant, les fans et les commentateurs sportifs ont vivement critiqué le match de Canarinha, en particulier après les deux derniers matchs contre le Venezuela, malgré la victoire 1-3, et la Colombie, contre laquelle ils ont laissé les deux premiers points après neuf victoires consécutives.

Ces doutes ont été rejoints par les déclarations de sa meilleure star, Neymar, qui a récemment avoué que Qatar 2022 pourrait être sa dernière Coupe du monde.