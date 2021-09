Milk & Honey se développe en Australasie, avec Daniel Nall à la tête

Crédit photo : Lait et miel (Photo : Daniel Nall, Lucas Keller, Peter Coquillard)

La société de gestion musicale et sportive Milk & Honey se développe en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’entreprise de gestion a également créé une division au Royaume-Uni au cours des 18 derniers mois. Cette nouvelle division sera basée à Sydney, avec Milk & Honey Australie et Nouvelle-Zélande dirigée par Daniel Nall. Nall a déménagé en Australie pour diriger cette division après un passage de trois ans en tant que directeur de Milk & Honey Los Angeles.

Nall a travaillé sur plusieurs des dix meilleurs albums de Mark Ronson, Muse et Portugal the Man. Il a également aidé à gérer les carrières de Rich Costey, PJ Harding et SAFIA. Il dirige actuellement l’auteur-compositeur Louis Schoorl.

«Je peux honnêtement dire que Milk & Honey est l’une des sociétés musicales les plus excitantes au monde. Ayant été témoin de la croissance de première main, je suis vraiment honoré d’installer le bureau ici pour l’entreprise », a déclaré Nall. Lucas Keller, le fondateur de Milk & Honey, déclare qu’une division en Australie était la prochaine étape logique pour la société de gestion.

« Je voyage à Sydney deux fois par an depuis un certain temps et je suis un grand fan de musique australienne et du commerce local depuis plusieurs années. Ce sera formidable d’avoir une présence sur le terrain pour s’intégrer à nos autres bureaux, car nous nous faisons une priorité de représenter davantage de talents australiens / néo-zélandais dans les années à venir », poursuit Keller.

Daniel Nall ajoute : « Je suis ravi d’élargir la liste de Milk & Honey en mettant l’accent sur les talents australiens et néo-zélandais, qu’il s’agisse d’artistes, d’écrivains, de mixeurs ou de producteurs. Notre empreinte mondiale signifie que le lancement de talents locaux sur le marché international sera au cœur de nos objectifs. »

Peter Coquillard est le responsable international de Milk & Honey. « Au fil des ans, nous, chez Milk & Honey, avons eu de nombreuses relations personnelles et professionnelles en Australie et en Nouvelle-Zélande. En voulant établir un engagement plus profond envers l’Australie et la région, nous sommes ravis d’ouvrir un bureau approprié pour toutes nos activités liées à la musique et aux médias et nous ne pouvions pas demander un meilleur cadre pour diriger l’effort que celui de Daniel Nall, », dit Coquillard.

« Daniel est un élément important de notre équipe depuis plusieurs années maintenant et apporte ses connaissances approfondies et ses relations à la table. Nous attendons avec impatience le prochain chapitre de Milk & Honey.